Talán olvasóink közül is sokan tudják már, hogy igazi gyöngyszemeket lehet találni a Fortepan archívumában, és még csak nagyon mélyre sem kell nyúlni hozzá. Debrecenről is rengeteg régi fotó van a gyűjteményben, még a múlt század elejéről is találni felvételeket, a mi szemünk azonban most egy 1951-es képen akadt meg, amely egyszerre aranyos, abszurd és a maga módján vicces is, így, több mint 70 év távlatából nézve.

Nem teljesen tiszta, mi történik a cikk aljára beszúrt jelenetben. Ránézésre csak egy sima egy rendőri igazoltatásról van szó a Nagytemplom közvetlen szomszédságában, az alanya pedig egy megpakolt lovas szekeret hajtó fiatalember, arról viszont, hogy mit követhetett el, vagy esetleg csak egy szúrópróbaszerű kiemelésről van szó, nem mond semmit a fotóhoz feltöltött rövid leírás.Azért az elég valószínű, hogy nem gyorshajtásért állították meg.

Nagyon jól átjön egyébként a képen az a bizonyos gyomorgörccsel kevert drukk, amit a sofőrök egy hasonló igazoltatásnál éreznek, és ami még akkor is megvan, ha amúgy legbelül tudjuk, hogy nem követtünk el semmit, és a papírok is rendben vannak. A régi és a mostani emberek problémáiban is van azért átfedés, na.

Akkor mutatjuk is a fotót, és javasoljuk, hogy mindenki gyártsa le hozzá a saját háttérsztoriját, úgy üt igazán.