Egy különleges együttműködés kapcsán az idei Campus Fesztivál egyik fellépője, Elek Péter humorista a TikTok-on dolgoz fel fesztiválélményeket. A kreatív tartalmak tipikus momentumokat idéznek fel a részeg üzenetektől a „kedvenc számom”-at ordító fiatalokig.

A videók kapcsán saját buli-sztorijairól mesélt lapunknak.

– Helyi vagyok, szívügyem maga a rendezvény – nyilatkozta az ifjú stand-upos, aki életében először 2011-ben volt Campuson, és azóta is kedvenceként tartja számon a cívisvárosi fesztivált. – Rengeteg élményem van innen, ami nem is csoda, hiszen eleve szeretek fesztiválozni: nyáron, éjszaka kint lenni és bulizni a legjobb kombináció szerintem. Ráadásul a Campusról még könnyen haza is jutok.

Megannyi emlék

Mint mondta, a barátaival általában nappal kezdenek, és hajnalig ropják. – Nyilván próbálok okosan bulizni, monitorozom magamat, hogy meddig bírom. Persze volt már, hogy reggel 6-kor a dobverőmmel – amit előtte 8 órával szereztem az Insane együttes koncertjén – Harry Pottereztem a sátrak mellett. Vicces sztori volt, mert épp kint forgatott az egyik helyi tévé, én pedig akkoriban, ha kamerát láttam, azonnal indultam nyilatkozni.

Szerintem még megvan az archívumukban, ahogy a fiatal, kopasz Elek Peti azt panaszolja, hogy a Lovardában egy after party-n ellopták a dobverőt.

Ezt a videót egyébként az azóta már feloszlott zenekar is látta, meg is osztották és biztosítottak, hogy küldenek egy újat. Nagyon örültem, megadtam a címemet is neki, de soha nem küldtek... Talán nem véletlen, hogy feloszlottak – mondta nevetve. – Magyarországon annyira nehéz alternatív heavy metal zenekarként működni, lehet úgy voltak vele, behajítják a közönségbe, de később visszaveszik, mert kell a következő haknira. Ki tudja? A Metallicáról nehezebben hiszem el, hogy visszakérik a pengetőket a kijáratnál – viccelődött.

Szintén emlékezetes estéje volt a fesztiválon a humoristának, amikor megtudta, felvették az egyetemre.

– Épp Kőhalmi Zolit néztük és rezgett a telefonom, hogy megvan a ponthatár, bejutottam. Csendben ünnepeltem, majd a fellépés után jött az ereszd el a hajam… Apropó stand-up! Az volt életem első fellépése, amit élőben láttam. Emlékszem Mogács, Beliczai, Kőhalmi és Kiss Ádám volt kint. Az első hármat le is támadtam, hogy meginterjúvoljam, hogyan válhatok stand-upossá. Ádámhoz nem mertem odamenni… Persze mindenki jó arc volt, el is határoztam, hogy egyszer én is fellépek itt. Ezt az álmomat 2019-ben valóra is váltottam – idézte fel.

Minden jöhet

Úgy fogalmazott, zenei téren mindenevő, ha fesztiválozásról van szó. Egy időben pedig nagy ereklyegyűjtögetőnek is számított. – Ganxtára sokszor mentem, a dobosának 3 dobverőjét is elkaptam.

Jómagam gitáros vagyok, de a dobverőt könnyebb elkapni a tömegben.

Mindig bedobták az együttesek, és én minden egyes alkalommal el is indultam érte. Ma már persze nem vagyok annyira ráizgulva a gyűjtésükre, de anno egy pengetőért, dobverőért messziről ugrottam. Ez akkor volt gáz, ha közben letapostam 4 embert és még el se kaptam. Kérhettem utána elnézést – mesélte nevetve.

Elek Péter az utóbbi években Krúbi-koncerten volt ott legtöbbször, de új kedvence is van.

– Nagyon megszerettem a Ricsárdgír nevű zenekart. Leginkább persze a metál koncerteken szeretek „félmezkóban” pogózni. Aztán Majkán tolom a vakut a telefonomról. Mindegy, hogy mi megy igazából, ha fesztivál van, én mindent nagyon élek – emelte ki, egy vérbeli debreceni bandára is kitérve. – A Tankcsapdáról még nem is beszéltem! Debreceniként azt hiszem, többször voltam Tankcsapdán, mint a Sparban. Ami nem is baj, szeretek a zenéjükre tombolni – fejtette ki.

Szerencséjére az ismertség sem hatott negatívan a fesztiválélményeire.

– Nyilván többen figyelnek, és ha mondjuk a kisboltban lennék olyan állapotban napközben, mint egy fesztiválon, az aggályos volna. De egy ekkora bulin kicsit elengedni magad nem hiszem, hogy akkora baj. Nagyon sok srác, lány jön oda pacsizni, jó fejek, viccet mesélnek vagy fotózkodunk. Tényleg csak pozitív élményeim vannak róluk – összegezte.

KD

Borítókép: Elek Peti (balra) unokatestvérévelával, Dénessel nem csak együtt Campusozik, de közösen készítik a kreatív videókat is