Legyen szó konyháról, tágas nappaliról, vagy egy kreatívan kialakított apró dolgozószobáról, a skandináv stílus nemcsak a bútorokban, de gyakorlatilag minden kiegészítőben, színben, eszközben megjelenik az otthonokban. Az irányzat már a 20. század elején elkezdett terjedni a világon – száz évvel később továbbra is töretlenül hódít. Hogy miben rejlik a sikere? Néhány pontban összefoglalni a skandináv stílust nehéz, a debreceni kötődésű Buzdor Gabriella lakberendező és tervező társa, Szaszovszky-Gruiz Dóra lapunknak azonban megpróbálta összegyűjteni a lényeges elemeket.

Tradicionális és modern



– A minimalista gondolatmenet az egyik fontos alappillére a stílusirányzatnak; egyszerűség, a funkcionális és elérhető kézműves vonalak jellemzik. Modern és tradicionális trendekhez kapcsolódik, ami valójában azt jelenti, hogy időtlen elemek keverednek a kézműves kiegészítőkkel – mondta Buzdor Gabriella, hozzátéve, fontos elemei a világos, fényes és nyitott terek. – Tökéletes határvonalon egyensúlyoz az életvitelünkhöz éppen elegendő eszköz, és a már túl sok kacat között. Ezzel elkerüli a zsúfoltságot, tágas érzetet kelt mind a tulajdonosa, mind vendégei számára. Tartsuk szem előtt, hogy minőségi, kézműves tárgyakat válasszunk, mert azok alapkövei a stílusnak. Az eszközök, használati tárgyak ugyan modernebbek, de nem kifejezetten a divat vezérli készítőiket, designereiket kialakításukkor, hanem a funkció.

A lakberendező szerint a skandináv stílusban alapelv, hogy a természetet hozza közel az emberekhez.

– Ez a szemlélet jelenik meg az anyaghasználatban, a motívumokban is. Mivel a skandináv népeknek erős kapcsolata van a természettel, szeretnék megjeleníteni a mindennapjaikban is. Jelentse ez fa használatát, a naturális színeket, a növényeket, a természetes fényeket és textileket. A környezetbarát anyagok használata szintén hangsúlyos. – A föld, a kő, a fa mind feldobható egy-egy ragyogó színnel. Ha az eszközöket fényes színek elé állítjuk, akár ugyanabból az árnyalatból, sokkal hangsúlyosabb lesz az elem. Érdemes a kontrasztokkal is játszani, amitől igazán karakteressé válik a tér, hangsúlyt kap a berendezés – mondta a szakember, aki szerint a skandináv stílust gyakran nézik hűvösnek, túlságosan minimalistának. – Meleg textúrákkal, anyagokkal feloldható, ugyanakkor fontos alkotóelem az úgynevezett hygge, ami dán kifejezés a mulatságra (emlékeztető a meleg, komfortos, kellemes hangulatra).

Buzdor Gabriella | Forrás: Buzdor Gabriella-archív

Ötvözni is lehet



Szaszovszky-Gruiz Dóra (a LOSZ Év Pályakezdő Lakberendezője) úgy fogalmazott, a skandináv lakberendezés fókusza, hogy az ember egy meleg, barátságos környezetben éljen, ami stílusos, ugyanakkor funkcionális. – Mindennek megvan a maga helye, feladata, fölösleges sallangokkal nem lehet találkozni az északi stílusú otthonokban. Hozzátette, semmi sem állandó, a skandináv vonal is változik, gazdagodik, átalakul, azonban a lényegi elemei az egyszerűség, letisztultság, funkcionalitás megmaradnak, így népszerűsége is töretlen.

A lakberendező úgy véli, nem létezik olyan stílus, amire ne hatott volna egy másik, vagy osztoznának elemeken fókuszálva a koherens tér kialakítására. Hasonlóakat könnyebb keverni, ugyanakkor saját jogon néhány kinövi magát egy korábbiból.

– Példaképpen a Japandi stílus a skandináv érzést vegyíti a távol-keleti zen kultúrával, amitől egy teljesen önálló ágazat alakult ki, és ma már így is emlegetjük. Vagy a Skandi-bohó, amely nagyon sok textilt használ, így még színesebbé, melegebbé, játékosabbá teszi a teret. A vegyítéskor kiemelten fontos arra fókuszálni, hogy megfelelő kohéziót hozzunk létre. Olyan színeket válasszunk, amelyek egymással jól harmonizálnak. Tartsuk be a 80-20 arányt. Válasszuk ki a fő irányvonalat, és ehhez mindössze csak kis százalékban adjunk más irányzatból eszközöket, kiegészítőket, bútorokat – fejtette ki.

Péter Szabolcs