Sokáig a cívisváros lakója volt Buzdor Gabriella, aki tanulmányai végeztével a fővárosban kezdett lakberendezői karrierbe. Azóta nemcsak Budapesten, de Hajdú-Bihar megyében is megannyi ügyfél kéri ki a véleményét, ha felújításra, átrendezésre adja a fejét. Lapunk a 2022-es trendekről, illetve az időtálló kontra modern irányzatokról kérdezte.



– Már az előző években is látható volt az elmozdulás a természet, természetesség irányába – hangsúlyozta Buzdor Gabriella. – A Covid érkezésével ez még jobban felerősödött, teret nyert a naturalisztikus irány. A természetes színek (zöld, bézs, fehér, rozsda) telítetlen változatai váltak keresetté a piacon. De ugyanígy a természetes alapanyagokból készült bútorok, lakáskiegészítők (nád, bambusz, tengerifű) is népszerűek. Ezt a letisztult irányt Zen interiornak nevezik, mely a puha színek, természetes fények és tiszta terek harmóniája. Természetesen a skandináv enteriőr szeretete is töretlen, tömegtermelésben ez a leginkább elérhető stílus – emelte ki a szakember, aki az új, biofil design irányzatra is kitért.

Buzdor Gabriella | Forrás: Buzdor Gabriella-archív

Divatos anyagok, színek



– Mivel még nem tudjuk, hogy a korlátozások és a részleges bezártság meddig fognak tartani, a hangsúlyt a tervezők a jövőben is a természeti környezettel való szoros kapcsolat kialakítására fektetik. A biofil tervezési elvek alkalmazásával a megnyugtató környezet kialakítása, a megfelelő világítás, szellőzés kiépítése, élő növények és növényfalak telepítése került előtérbe. Ennek a szemléletnek fontos része a fenntarthatóságra való összpontosítás, ami a tudatos anyagválasztásban és a tudatos vásárlásban nyilvánul meg.

Mivel felértékelődtek az otthoni tevékenységek a munkán túl is, előtérbe kerülnek a hobbik, a szabadidős elemek, melyekhez hely kell. Ezeknek a berendezése is sok esetben olyan bútorokkal, kiegészítőkkel történik, ami intenzíven hat az érzékeinkre és a lelki világunkra

– mondta.



A mészkő használata igen népszerű meleg, kellemes hangulata miatt. Nemcsak a konyhapultokon, a bútorok felületén is, például asztallapokként kombinálva fával. Buzdor Gabriella szerint ebben az a legjobb, hogy a márványhoz hasonlóan nem megy ki a divatból. Az organikus formák, lekerekített vonalak szintén kezdenek divatossá válni, így a kanapék, a fotelek, lámpatestek, az asztalok is a kör vonalát követik majd. – A kicsit harsányabb színek kedvelőinek a retró vonal lesz a kedvence, mert egy-egy erősebb színű, retró plüssbútorral megfűszerezhetik majd a teret. Mivel egyre fontosabb a fenntarthatóság, az újrahasznosított anyagból készült textilek, bútorok is nagyon trendik.

Egy retró, színes bútor megfűszerezheti a teret | Forrás: Shutterstock



A lakberendező kifejtette,

drága mulatság évente átrendezni a lakást, ráadásul egy olyan privát területről van szó, mely akkor lesz csak otthonos, ha mi annak érezzük, és olyan bútorokat, kiegészítőket válogatunk össze, melyek összhangban vannak az ízlésvilágunkkal.

– Érdemes szem előtt tartani, hogy az adott helyiséget, illetve bútort mennyire egyszerű cserélni, felújítani. Míg egy szoba falának átfestése viszonylag egyszerűen megoldható, addig a fürdőszoba átalakítása a legkritikusabb, hiszen ennek a felújítása jár a legnagyobb ráfordítással. Időtálló színeket, formákat részesítsünk előnyben, ha lehet, inkább a kiegészítők terén hódoljunk az aktuális trendeknek. Emellett nem árt feldobni otthonunkat egy pár extravagáns részlettel is: ilyen lehet például egy feltűnő színű szék, egy provokatív festmény, esetleg egy izgalmas függeszték vagy vagány tapéta – hangsúlyozta.



Buzdor Gabriella a konyhát is egy olyan helyiségnek tartja, amelyet érdemes időtálló anyagokkal, bútorokkal berendezni. – A letisztult, fogantyú nélküli, minimalista konyhák már jó pár éve divatosak, illetve a különleges faipari megoldások, mint a mart fogantyúk is népszerűek. Hozzátette

tapasztalatai szerint egyre többen érzik úgy, hogy fontos szakértő segítségét igénybe venni a berendezést illetően.

– A lakberendezés, mint olyan már nem egy misztikus, „csak a gazdagok számára elérhető” tevékenység, hiszen egyre több szakember érhető el a piacon. Bár a szolgáltatást keresik az emberek, kifejezetten fontos szempont, hogy a berendezett tér ne legyen túlságosan drága. Ettől azonban pont az egyediségét veszítheti el egy lakberendező által készített otthon – összegezte.

Péter Szabolcs