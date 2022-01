Elindult a jelentkezés országos szépségversenyünk, a Tündérszépek idei kiírására. Az értékes nyereményekkel és életre szóló karrierlehetőséggel kecsegtető megmérettetésre március 22-ig nevezhetnek a hölgyek a tunderszepek.hu oldalon. A megyei forduló keretében a Hajdú Online és a Hajdú-bihari Napló várja mindazok jelentkezését, akik kedvet kaptak a kalandhoz és eleget tesznek a versenyszabályzatban foglalt feltételeknek. A tapasztalatlanság ezúttal nem jelent hátrányt, hisz elsősorban olyan lányoknak szeretnénk lehetőséget teremteni, akik új arcként tűnhetnek fel a szépségipar és a média világában. A jelentkezőknek rutinos szakértők személyében segítséget biztosítunk a felkészüléshez, legutóbb egy debreceni mesterkozmetikus osztott meg néhány hasznos tippet Tündérszép-jelöltjeinkkel.

Két aranyszabály

– A siker fundamentuma a természetesség és az összhangra való törekvés. Ezek a tényezők a jelentkezéstől egészen a döntőig sarkalatos szereppel bírnak, hiszen meghatározzák a portfólió minőségét, a továbbjutást és a színpadi szereplés színvonalát is – szögezte le az elején Tapsonyi-Doros Beáta, aki lenyűgöző fantáziasminkjeivel már többször megmérettette magát országos pályázatokon. – Sminkversenyeken minden belefér – strasszok, élénk színek és látványos kiegészítők –, de egy szépségversenyen „a kevesebb több” elve érvényesül. A zsűri a természetes szépséget és a személyes adottságokat figyeli, rosszul sülhet el, ha mindezt erős smink vagy kirívó, kényelmetlen ruhaköltemények mögé bújtatjuk. Akinek harsányabb személyisége és ízlése van, az természetesen maradjon hű önmagához, de semmi esetre sem célszerű túlzásba esni – hangsúlyozta a mesterkozmetikus, aki szerint kulcsfontosságú, hogy a külső megjelenés mögött egy jól kivehető koncepció húzódjon.

A versenyzőhöz illő ruhadarabnak, a sminknek, az ápolt körmöknek és a rendezett frizurának egy ízléses egészet kell alkotnia. Nagyon fontos az összhang, de nem csak a külcsín szempontjából

– jegyezte meg. Tapsonyi-Doros Beáta szerint ugyanis a felkészülés hosszú távú kihívás, amelynek kiindulópontja a testi-lelki egyensúly. – Aki igazán vágyik a sikerre és a hírnévre, nem veheti félvállról ezt a próbatételt. Elengedhetetlen a mentális ráhangolódás, hiszen a céltudatosság és magabiztosság fél siker. Emellett elszántan kell dolgozni a fizikumon is, szem előtt tartva, hogy a test ápolásához a smink és a küllem mellett a megfelelő erőnlét szinten tartása is hozzátartozik. A döntő kemény fizikai megpróbáltatással járhat, a sok próba, a fotózások és a lámpaláz megviseli a szervezetet. Rendszeres testmozgás és egészségtudatos táplálkozás segítségével azonban a lányok kitűnő kondícióval vértezhetik fel magukat – fűzte hozzá.

Tapsonyi-Doros Beáta alkalomadtán izgalmas fantáziasminkeket készít, de szépségkirálynő-jelölteknek a visszafogottságot javasoljaForrás: Szentesi Marianna

Alapozó helyett kezdjünk az alapoknál!

Az igényes makeup a bőr előkészítésével kezdődik. Tisztítás és radírozás után arcunkat kenjük be a bőrtípusnak megfelelő krémmel! Nagyon fontos, hogy a sminket csakis megfelelően hidratált bőrre vigyük fel. Az alapozót körültekintően válasszuk meg, törekedjünk arra, hogy a bőr természetes színéhez igazodó terméket válasszunk, és a bőr típusa ebből a szempontból is mérvadó. A szemhéj árnyékolásához válasszunk natúr (nude) színeket, és lehetőleg kerüljük a túl erős árnyalatokat! Amennyiben a szemek nagyobb hangsúlyt kapnak, úgy a rúzs legyen visszafogottabb tónusú, és ez a szabály fordítva is érvényes – sorolta a sminkelés aranyszabályait Tapsonyi-Doros Beáta. Hozzátette, a szemhéjfesték és a rúzs árnyalata szintén a „nagy egész” része, mindenképpen illeszkedniük kell az összkép által diktált stílushoz.

– A versenyzőknek tehát egyensúlyra kell törekedniük pszichikailag és megjelenés szempontjából is. Ez a kiegyensúlyozottság önbizalmat kölcsönöz a kamerák előtt, a valódi személyiség megcsillanása pedig jó eséllyel elnyeri a zsűri tetszését – világított rá végül.

VTN

