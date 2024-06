Leginkább a Sztárban sztár leszek! című műsorból lehet ismerős a tévénézőknek Gubik Petra – aki nemrég a Petőfi Zenei Díjat is átvehette –, ám arra már kevesen emlékezhetnek, hogy a debreceni kötődésű színész-énekesnőnek bizony tehetségkutatós korszaka is volt bő 10 évvel ezelőtt – mindezt a Story magazin nyomán elevenítette fel az Index.

Gubik Petra: nekem más utat szánt a Jóisten

Forrás: MW-archív

A művészvilágból érkezett a show-bizniszbe Gubik Petra

Mint írták, Gubik az X-Faktor harmadik évadában, a Like nevű lánybanda egyik tagjaként tűnt fel Barnicskó Valéria és Molnár Szulita mellett. A triót Geszti Péter, Keresztes Ildikó, Malek Miklós és Nagy Feró rakta össze még 2012-ben, az élő show-kban a hetedik helyen zártak, 2013-ban pedig már fel is oszlottak. Gubik Petra erről az időszakról most elmondta, ő ekkor már a Békéscsabai Jókai Színházban játszott, szóval a színház jelen volt az életében.

Ugyanakkor érdekes volt kicsit kikacsintani a művészvilágból és egy kicsit belekóstolni abba, milyen a show-biznisz. Könnyen el is dönthettem, hogy nekem inkább az előbbi való, láttam, hogy én valójában színésznőként tudok kiteljesedni. Tapasztalatszerzésnek kiváló volt az a néhány hónap, amit az ­X-Faktorban töltöttem, de egyértelmű volt számomra, hogy nekem más utat szánt a Jóisten

– nyilatkozta a Storynak Gubik Petra.