Kiderült, milyen a kapcsolat a műsor sokszor parázs licitháborúkat vívó sztárjai közt – hívta fel rá a figyelmet a Ripost.

A Kincsvadászok műsorában olyan régiségekkel érkeztek résztvevők az ország minden tájáról, amikről nem is tudták gyakran, mennyit is érnek valójában. A műsor szakértői határozták meg az egyes régiségek árát, majd a műtárgy-kereskedők, ha úgy gondolták, licitháborúba kezdtek.

Volt olyan tárgy, ami 9 millióért kelt el végül, így nem is csoda, hogy lesz második évad, Tilla az Instagram-oldalán már be is jelentette.

Összejárnak a Kincsvadászok sztárjai

Fejes Tamás, a Tankcsapda sztárja most először szerepelt kereskedelmi televízióban. A zenész ugyanis komoly kereskedő, még ha a műsor műtárgyvadászai közt első látásra kakukktojásnak is tűnt. A forgatás ideje alatt azonban kiderült, bármennyire más körből is érkeztek, nagyon sok bennük a közös dr. Katona Szandrával, Molnár Viktorral, Fertőszegi Péterrel és Nagyházi Lőrinccel.

Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa

Forrás: BorsOnline / TV2

– Azt szokták mondani, a férfiaknál ilyenkor jön a kapuzárási pánik, ilyenkor vesznek egy piros kabriót – mondta korábban a debreceni rockbanda sztárja, aki az 50. születésnapja előtt kicsivel kapta a felkérést.

Hát nekem már volt kabrióm, szóval a legjobbkor talált meg Tilla, kellett egy új kihívás!

Most pedig az is kiderült, hogy a kereskedők közt kialakult barátság nem szűnt meg a műsor végével, azóta is összejárnak. Nemrég mindannyian megjelentek Molnár Viktor galériájában, aki betartotta az egyik eladónak tett ígéretét: kiállítást szervezett az újragondolt Lenin szobraiból.

Ez egy nagyon jó baráti társaság lett, külön-külön is tartjuk a kapcsolatot, de családilag is összejárunk. Azokat a találkozókat élvezzük a legjobban, amikor mindenki meg tud jelenni. Jó volt ezért a kiállítás megnyitó, csak Tilla az Ázsia Expresszben versenyzik, csak ő hiányzott. Nemrég például Erdélyben jártunk, meghívást kaptunk egy különleges kincsvadászatra

– mesélte a Tények Pluszban dr. Katona Szandra.