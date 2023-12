Innentől a 2. teliholdas napon lesz a 808 NŐ teremtő ereje rendezvényem, ami a jövő év (8-as év lesz) legnagyobb nőknek szánt spirituális és öngyógyító eseménye. Naná, hogy ez az este szertartással telt! Először futottam, aztán meditáltam, ezután szanunáztam (még az izzadásba is bevittem a tudatosságot), utána pedig meztelenül hold-fürdőztem. Elképzeltem, hogy a bőröm minden kis pórusa beszívja a telihold támogató erejét. Részletesen vizualizáltam mindent, amit szeretnék, és mindenért külön gyertyát gyújtottam. Végig gondoltam az életem kerekségét, bőségét, egész-ségét, még most is simogat belülről a hála. És ahogy néztem magam a Hold fényében, gyönyörűnek láttam. Fényes, formás, feszes, erős női test. Szeretem magam. Szeretem, hogy Nő vagyok!