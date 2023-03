Az egykor hazánkban is népszerű Zsákbamacska március 13-tól ismét a magyar nézőket szórakoztatja, méghozzá új köntösben tért vissza a TV2-n, és költözött be a nappalinkba hétköznap esténként. A műsort Magyarországon először a Magyar Televízió tűzte műsorra 1994. március 8. és 1995. szeptember 27. között. A Zsákbamacska eredeti címe az angol Let’s make a deal, ami magyarul annyit jelent: kössünk üzletet. Így a játékszabályok is a szlogen jegyében zajlanak, azaz a műsorvezetők, jelen esetben Majka és Pápai Joci állandóan alkukat kötnek a játékosokkal, amit azok vagy elfogadnak, vagy cserébe az ismeretlen nyereményt választják. A játék a szerencsén, a gyors és jó döntéseken múlik. A hazai verzió – akár csak az amerikai - egyik különlegessége, hogy a játékosok jelmezben érkeznek, így kinézetük és performanszaik nem kevés derültséget okoznak a stúdióban. Nem volt ez másként a csütörtöki adásban sem, de az akkori adás abban is kivételes volt, hogy két Hajdú-Bihar vármegyei játékos is szerencsét próbált. Andi, a kétgyermekes családanya Nádudvarról utazott fel a fővárosba, és már az elején elmondta Majkáéknak, ő az autóért jött!

Andinak pontos elképzelései voltak

Forrás: TV2

A zöld színű, földig érő és négylevelű lóhere mintájú ruháját, valamint a papírpénz boából álló szettjét még egy „szerencselány” is megirigyelte volna, de sajnos neki nem hozott sok segítséget a játék során. Andi bátorságára nem volt panasz, sőt volt olyan momentum, amikor egy kockával akarta megverni Majkát pimaszsága miatt. Andi, a játéka befejeztével a tárgyi ajándék mellett döntött, viszont az elhúzott függöny nem az autót rejtette, hanem egy 30 ezer forint értékű minigolf pályát.

Szerencsét hozott a kettes szám

A következő játékos neve és arca is ismerős lehetett a sport szerelmeseinek, ugyanis a cívisvárosban született Kerekes Gréta, a DSI Debrecen gátfutója szexi Tomb Raider (akció-kalandjátéksorozat, melynek főhőse Lara Croft, aki műkincsek felkutatásával foglalkozik) szerelésben lépett a műsorvezető-páros elé. Portálunk telefonon érte utol a sportolót, aki jelenleg Cipruson edzőtáborozik. – Én választottam a ruhát, rám bízták, mit veszek fel, lényegében annyi kritérium volt, olyan ruhát öltsek magamra, ami közel áll hozzám, és így jött az ötlet, hogy Lara Croft leszek, mert a játékot és a filmeket is nagyon szeretem. A forgatás nagyon izgalmas volt, ugyan egy kicsit hosszas, de annál viccesebb és fel sem tűnt, hogy elment az idő. Jól éreztem magam, és szuper volt testközelből látni, miként zajlik egy forgatás – fogalmazott a Haonnak Gréti. Hozzátette, maga a szereplés nem okozott neki problémát, hisz számos rangos atlétikai világeseményen is reflektorfénybe kerül. Az izgalom akkor lett úrrá rajta, amikor elérkezett a pillanat, milyen játékot fog játszani. – Szerencsém volt, és örülök neki, hogy tudásalapú játékot kaptam, de akkor is bennem volt a versenyszellem, hogy ne jöjjek haza üres kézzel, ha egy papírzsebkendőt is nyerek, már az is valami – nevetett a telefonban Gréti. A fiatal sportoló hangsúlyozta, imád játszani, és ezért is ment a műsorba, sőt, ha visszagondol, a játéka végén a kockáztatás egy merész húzás volt a részéről, de meg is lett az eredménye, mert egy nagyértékű tárgynyereménnyel távozott a játékból: egy 330 ezer forint értékű robogó lapult a kettes számú függöny mögött. Gréti elmondta, hogy nagyon boldog volt a nyereménye láttán, főleg úgy, hogy sokakat látott elbukni előtte; s mint megtudtuk a nyereményét már át is vette.

ND