A debreceni születésű Gombos Edina és családja régóta boldogan él Floridában. Most azonban egy olyan természeti katasztrófa közelít feléjük, amire még a legfelkészültebb tudósok sem számítottak. Nyolcezer kilométeres algatömeg úszik a tengeren a partok felé, amit sem megállítani, sem elpusztítani nem lehet – adta hírül a Bors.

A híradó is beszámolt az egyre fenyegetőbb algamezőről, aminek olyan nagy a kiterjedése, hogy már az űrből is látszik. A hínár a nyílt óceánon úszik, és – más tengeri moszatoktól eltérően – a víz felszínén szaporodik. Szakemberek szerint jelenléte a nyílt vizeken hasznos, mert életteret és táplálékforrást jelent a mélytengeri halaknak, a vízimadaraknak és a teknősöknek is. A sekélyvízi állatok számára azonban végzetes lehet, mivel befedi a víz felszínét, eltakarja előlük a napfényt, valamint elszívja az oxigént. A bomló szargasszum elnyomhatja a korallzátonyokat is, a tengeri emlősök és teknősök pedig gyakran megfulladnak, amikor belegabalyodnak az algába.

Gombos Edina szereti megmutatni a valóságot követőiknek, nem csak a pozitív eseményekről számol be. Most egy elképesztő videót posztolt, ami szerinte a hetek óta beharangozott, Floridát sújtó természeti katasztrófa előszele.

Minden eddiginél nagyobb, több, mint 8 ezer kilométer széles algatömeg sodródik felénk

– írja Instagram-bejegyzésében.

– A Sargasso-tenger felől érkező óriás hínármező tönkreteszi a gyönyörű floridai strandokat, elriasztja a fürdőzőket, mert amikor bomlásnak indul, hihetetlenül büdös és mérgező gázok szabadulnak fel belőle. A növény jelenléte természetes az óceánokban, sok állatnak - halaknak, madaraknak, teknősöknek - a búvóhelye, táplálékforrása. Biomassza. A gondot az jelenti, hogy egyre nagyobb kiterjedésű, és egyre több ér belőle partot. Állítólag a klímaváltozás okozta nagyobb viharok kavarják fel. Persze táplálják a mezőgazdaságban használt műtrágyák is, amelyeket a folyók szállítanak az óceánokba – fogalmazta meg Edina.