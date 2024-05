Kozák Danuta bejegyzésére sok komment érkezett, több a kajak-kenu világából. Kozák és Szabó Gabriella nevelőedzője, Agócs Mihály az első között reagált az esetre, s később három korábbi világbajnoki női kajakos, Patyi Melinda, Bóta Kinga, Benedek Dalma is csatlakozott mellé – írta meg a Magyar Nemzet.

Természetesen a Magyar Kajak-Kenu Szövetség is reagált az esetre, azonnali hatállyal felfüggesztette Csipes Ferencet és eljárást indított ellene. A Magyar Olimpiai Bizottság és sportállamtitkárság közös közleményben az eset kivizsgálását kéri, de azt is megjegyzi, korábban Kozáktól nem futott be panasz Csipes Ferenc ellen. Adódik a kérdés, hogy miért pont most fogant meg a klasszis sportolóban, hogy leleplezze edzőjét?

Kenyérharc állhat a háttérben

A magyar női kajakosok az elmúlt két évben kudarcot kudarcra halmoztak a világversenyeken. A tavalyi vb-n a lehetséges hat kvótából csak négyet szereztek meg, azt is úgy, hogy a kvartett történelmi mélypontként csupán hetedik lett. Az állami támogatások jövőbeni elosztása pont attól függ, hogy miként szerepelnek a magyar kajak-kenusok Párizsban. Ami korábban szintén elképzelhetetlen volt, annak mára már szomorú realitása van: a magyar női kajak négyes nem tekinthető a szám favoritjának – írta meg az Origo.

Két hét múlva válogató. Indulni fogok egyesben, párosban és négyesben is (az más kérdés, hogy ez után a poszt után ki fog mögém ülni vagy inkább állni). Reális vagyok 37 évesen, két év kihagyás után, két gyerekkel egyesben nem fogok nyerni

– támasztotta alá Kozák Danuta nyilatkozata az olimpiai éremesélyeket illető félelmeket. A bántalmazási ügy rettenetes, de a háttérben ott húzódik meg az őrületes kenyérharc is. Kozák Danuta valószínűleg nem azért fektetett be annyi energiát a második visszatérésbe, hogy az ne térüljön meg. S erről nyilván nemcsak ő, hanem a férje is így gondolkodik.

Ha Csipes Ferenc felfüggesztését helybenhagyják, a Magyar Kajak-kenu Szövetség aligha dönthet másként, mint hogy Kozák Danuta férjére, Somogyi Bélára bízza a négyes felkészítését, Csipes Tamara és Gazsó Dorka sem tehet mást, mint hogy aláveti magát Somogyi programjának. A magyar női szakág helyzete ettől nem változik meg. Sőt, az a veszély fenyegeti, hogy a nemzeti csapat végképp darabokra hullik szét.