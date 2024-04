Kubatov: mindig az új célokat nézem ilyenkor Kubatov Gábor klubelnök szerint a sorozatban hatodszor bajnok Ferencváros labdarúgócsapatának ez volt a legnehezebb aranyérme az elmúlt időszakban. „Bármilyen fura, mindig az új célokat nézem ilyenkor” – mondta az M4 Sportnak a sportvezető arra utalva, hogy az MTK-nak kilences, míg az ősi rivális Újpestnek hetes sikerszériája is van a magyar élvonalban. Kubatov úgy vélte, noha a végére nagy lett a különbség az üldözőkkel szemben, mégis az elmúlt időszakban ez volt a legnehezebben kivívott aranyérem, mert még tavasszal is sokáig a Paks volt a listavezető. Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club (FTC) elnöke (b) és Dejan Stankovic, a Ferencváros szerb vezetőedzője (j)

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI „Egyre jobb a bajnokság, egyre erősebbek az ellenfelek. A következő idény is izgalmas lesz. Dejan Stankovic a titka a mostani tavasznak. Igazi szerb, aki szeret itt lenni” – jelentette ki a 13 kör óta veretlen zöld-fehér klub elsőszámú vezetője, aki szerint a csapatnak meg kellett küzdenie a kiégettséggel, illetve csalódottsággal is, mert a nemzetközi porondon szerettek volna messzebb jutni. Az FTC a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharcban maradt alul a görög Olimpiakosszal szemben a Konferencia-ligában. A jövőt tekintve úgy fogalmazott, jó lenne megtartani a csapatot, de mindenkit nem lehet. A 35. bajnoki címét ünneplő Ferencváros szombaton hazai pályán, a kieső helyen álló Kisvárdával játszott gól nélküli döntetlennel tett szert behozhatatlan előnyre, mivel 15 ponttal előzi meg a második Paksot és 16-tal a harmadik Fehérvárt, miközben előbbinek négy, míg utóbbinak öt meccse van hátra. „Az a legfontosabb, hogy megszereztük a bajnoki címet. A Ferencvárosnak zsinórban ez a hatodik, nekem pedig az első, fantasztikus érzés” – fogalmazott a klub honlapján Dejan Stankovic, aki azután tért vissza a kispadra, hogy múlt héten a kórházban ápolt fiát látogatta meg Olaszországban. „Kubatov Gábornak hálával tartozom. Egy kiváló ember. Az első perctől kezdve bízott bennem. Rögtön hatalmas érzelmi nyomást helyezett rám, hiszen azt mondta, partnerek vagyunk.” A játékosként Bajnokok Ligája-győztes szakember Hajnal Tamás sportigazgatónak is köszönetet mondott, mert sokszor kemény döntéseket kellett meghozniuk, illetve a stáb tagjait is méltatta, mondván, nélkülük semmire sem ment volna. „Amikor idejöttem, voltak nehéz pillanataink, de a spanyolországi edzőtábort követően nagyon jól szerepeltünk. Köszönöm szépen a játékosaimnak is, 26-an mind egyként küzdöttek a céljaink eléréséért. A Ferencváros mindannyiunknál nagyobb” – jelentette ki Stankovic, aki hozzátette, fontos céljuk, hogy bejussanak a MOL Magyar Kupa döntőjébe, ezért a szerdai elődöntőre fináléként tekintenek. A bajnokcsapat Balmazújvárosban a másodosztály listavezetőjével, a Nyíregyházával küzd meg.