Rövid, ennek ellenére nagyon szép időszakot töltöttem az ETO-ban, ezért ez a klub és Győr is meghatározó szerepet tölt be az életemben. Soha nem fogom elfelejteni azt, amit ott kaptam. Többek között Priskin Tamástól és a szüleitől. Ezért arra gondoltam, most egy jó győri ügy mellé állok és jótékony célra felajánlom a Liverpool elleni mérkőzésen viselt mezemet. A licitből befolyt összeggel egy súlyosan beteg győri kisfiú gyógyítását kívánom támogatni