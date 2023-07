Interjú 32 perce

Csercseszov: nem az a dolgom, hogy szeressenek (videó)

A világ tíz legjobb edzője közé választott Sztanyiszlav Csercseszov a Fradival is csodát tett, és most is arra készül. Páratlan őszinteséggel beszélt – nem csak fociról.

MW MW

Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros vezetőedzője Forrás: MTI Fotó: Bús Csaba

Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője nagy stúdióinterjút adott a Századvég YouTube-csatornájának, a Kontextusnak – írja az Origo.

A világhírű orosz tréner – akit 2018-ban a világ tíz legjobb edzője közé választottak – beszélt pedagógiai módszereiről, emberi kapcsolatairól, híres szigoráról vagy éppen barátjáról, a világ egyik legnagyobb élő karmesteréről, Valerij Gergijevről, és persze családjáról, gyerekkoráról, de szóba került a Szovjetunió szétesése vagy első évei Nyugaton. És, hogy ezek a nagy változások körülötte mit jelentettek számára. Megható szeretettel beszélt a Fradiról és nagy terveiről is. A Sztanyiszlav Csercseszovval készült interjút itt tudja megtekinteni:





