Bár még csak "félidőben" járunk, már most ez minden idők legjobb magyar téli olimpiája, fantasztikus a rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott - jelentette ki Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke.

A sportvezető az MTI-nek csütörtökön elmondta: "remekül mentek a fiúk" a szerdai 1500 méteres döntőben is, Liu Shaoang negyedik, testvére, Liu Shaolin Sándor hatodik, míg a korábban kilökött, és a B döntőbe sorolt Krueger John-Henry 11. lett.

"Jót tett az, hogy a versenyzők a hétfői, 1000 méteres döntőben történtek és kizárások után a következő feladatukra összpontosítottak. Van ok a további bizakodásra, hiszen a férfi váltó címvédőként áll majd rajthoz és lesz még az 500 méteres verseny is. De azt már most elmondhatjuk, hogy ez minden idők legjobb magyar téli olimpiai szereplése" - hangsúlyozta Gyulay Zsolt.

Megjegyezte, szerdán este a rövidpályás gyorskorcsolya viadalon találkozott a Koreai Köztársaság Olimpiai Bizottságának elnökével és főtitkárával. A magyar és a dél-koreai szervezet, valamint a két ország korcsolyázó szövetsége bírálta a férfi 1000 méteres szám vezetőbíróját, mert szerintük nem volt fair a bíráskodás. Például a célvonalon elsőként áthaladt Liu Shaolin Sándort sárga lappal zárták ki, azaz a teljes mezőny végére sorolták, pedig a felvételek alapján ellene is szabálytalankodtak a házigazda kínaiak a fináléban. Az elődöntőben pedig két dél-koreait zártak ki, így lett a döntőben két magyar mellett három hazai korcsolyázó.

"Sok mindenről beszélgettünk, elmondtuk egymásnak, mi bánt bennünket" - tette hozzá Gyulay.

A magyar delegáció - a rövidpályás gyorskorcsolyázóknak köszönhetően - eddig két bronzérmet szerzett a vegyesváltó és a Liu Shaoang 1000 méteres teljesítménye révén, ezen kívül a szerdai 1500 méteres döntőben Liu Shaoangnak a negyedik, Liu Shaolinnak pedig a hatodik hely jutott.

Forrás: MTI

Borítókép: Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) új elnöke a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott edzésén a pekingi téli olimpián, a megnyitóünnepség előtti napon a Fővárosi Fedett Stadionban 2022. február 3-án.