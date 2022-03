Kicsomagolták a Szépművészeti Múzeumban szerdán Hieronymus Bosch Bolondok hajója című festményét, amely az intézmény Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa címmel április 9-től látható, egymilliárd eurós biztosítási összértékű anyagot felvonultató kiállításán lesz látható.

Hieronymus Bosch a világ egyik legizgalmasabb és legemblematikusabb festői életművét alkotta meg. Képei évszázadok óta izgatják az emberek fantáziáját

– mondta el a Bolondok hajója kicsomagolásán Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója.

Hieronymus Bosch: Ship of Fools / Bolondok hajója

Baán László hozzátette, hogy a festmény a Musée du Louvre egyetlen Bosch-műve, amelyet sikerült kikölcsönözni a neves párizsi múzeumból.

Az egész fennmaradt Bosch-életmű alig több 20 festménynél, ennek csaknem a fele, 10 saját kezű Bosch-kép lesz látható a Szépművészeti tárlatán

– hangsúlyozta.

Baán László kiemelte, hogy Budapesten az utóbbi fél évszázad egyik legnagyobb Hieronymus Bosch-kiállítása lesz látható. A bemutatott anyag biztosítási összértéke hivatalosan egymilliárd euró. Bosch képei valójában felbecsülhetetlen értékűek, hiszen nem elérhetőek a műtárgypiacon, de egy-egy képe önmagában is több száz millió dollárt érne.

A Bolondok hajója erősen metaforikus festmény, amely egy mulatozókkal teli csónakot ábrázolva mutat rá az esztelenül a romlás felé haladó emberiség végzetére. A kép rengeteg utalást, szimbólumot rejt. Szembetűnő például a Bosch által gyakran megfestett bagoly, amely a németalföldi festőnél nem a bölcsesség madara, hanem a gonoszság erőinek képviselője.

Baán László elmondása szerint a nagyszabású kiállításra 50 köz- és magángyűjteményből mintegy 90 remekmű érkezik.

A Bosch különleges világát megelevenítő, a késő középkor szellemi és vizuális kultúráját április 9. és július 17. között megidéző tárlaton a németalföldi mester festői életművéből a Bolondok hajója mellett látható lesz többek között a bruggei Utolsó ítélet-triptichon, a Királyok imádása (New York, Metropolitan Museum of Art), a Szent János Patmosz szigetén (Berlin, Gemäldegalerie) és az Ecce Homo (Frankfurt, Städel Museum) is.

