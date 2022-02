A Petőfi Kulturális Ügynökség Kárpát-medencei Programigazgatóságának (PKÜ KMI) küldetése a kortárs magyar szépirodalom és az olvasás népszerűsítése határon innen és túl. A PKÜ kiemelt figyelmet szentel a KMI12 programnak, amely 2020-ban indult, és a pandémia miatt az első évad 2021 végéig tartott - emlékeztet csütörtöki közleményében az ügynökség.

Az első évad alkotói Bék Timur, Bene Zoltán, Iancu Laura, Kürti László, Lövétei Lázár László, Majoros Sándor, Marcsák Gergely, Nagy Lea, Regős Mátyás, Szálinger Balázs, Száraz Miklós György és Zsille Gábor voltak.

A második évad szerzői: Berta Zsolt, Farkas-Wellmann Éva, Fekete Vince, Hász Róbert, Izer Janka, Jánoki-Kis Viktória, Király Farkas, Kopriva Nikolett, Lőrincz P. Gabriella, Nagy Zsuka, Vörös István és Vöröskéry Dóra.

A kiválasztás során az ügynökség számos szempontot figyelembe vesz:

Hosszas mérlegelés előzi meg a végleges névsor kialakítását. A kiindulási alap természetesen az irodalmi minőség. A program jellegéből és céljából adódóan pedig az, hogy olyan alkotók is a reflektorfénybe kerülhessenek, akiket eddig valamilyen okból elkerült, holott a teljesítményük alapján megérdemelnék. Küldetésünk a Kárpát-medencei szépirodalom népszerűsítése, így odafigyelünk arra is, hogy minél több régió képviseltesse magát az alkotók által. Figyelünk a költők és a prózaírók arányára, és arra is, hogy lehetőleg minden generációból kerüljön a programba szerző

- idézi a közlemény Szentmártoni János programigazgatót.

Mint hangsúlyozták, a PKÜ több formában hívja fel a figyelmet a kiválasztott tizenkét alkotó munkásságára és általuk a kortárs magyar szépirodalom sokszínűségére. Az alkotók számára rendszeresen szerveznek író-olvasó találkozókat, fellépéseket irodalmi fesztiválokra, könyves és más kulturális rendezvényekre: vendégeskedtek egyebek mellett a Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten és a Csíkszeredai Könyvvásáron, de bemutatkoztak a zentai Mementó Fesztiválon, a sárospataki központú I. Rimay Költészeti Fesztiválon, továbbá Kapolcson, a Művészetek Völgyében és az Ördögkatlanon is.

A világjárvány és a lezárások miatt sok program a virtuális térben valósult meg, így Nagy Lea például online vett részt a kolumbiai Medellín nemzetközi költészeti fesztiválján.

A kiválasztott szerzők a jövő olvasóinak nevelése érdekében rendszeresen találkoznak középiskolásokkal is: az ügynökség idén összeállít egy középiskolai oktatásban használható oktatási segédanyagot és szöveggyűjteményt, illetve rendhagyó irodalomórákat szervez hazai és határon túli magyar iskolákban.

A KMI 12 szerzőiről személyes hangvételű portréfilmek, műveikből versmegzenésítések, versfilmek és videoklipek is készülnek: a költők verseiből a Keleti András és Kohánszky Roy fémjelezte Eleven Költők Társasága zenei-filmes alkotóműhely készít popzenei műveket. A prózaírók novelláiból több hangoskönyv is született, és a program tizenkét résztvevőjének műveiből egy reprezentatív antológiát adott ki a Petőfi Kulturális Ügynökség Bennem a többi címmel - áll a közleményben.

Borítókép: illusztráció