11 meghökkentő tény, amit biztosan nem gondolt volna a legújabb magyar tévéfilmről

Trükköket és kaszkadőröket nemcsak a mozifilmek forgatásán vetnek be a készítők: a Megafilm Kék róka című tévéfilmje -melyet szombaton, azaz január 22-én mutat be a Duna TV 19:50-kor- is tele van izgalmas, különleges megoldásokkal. Íme 11 érdekes tény a legújabb magyar tévéfilmről.

1. Annyira szenvedélyes lett Száraz Dénes és Zsigmond Emőke egyik jelenete, hogy kivágták a filmből. - A két színész Cecíliát és Sándort alakítja. Első pillanattól kezdve szinte tapintható a vibrálás a két karakter között. Az egyik jelenetüket egy borospincében vettük fel. Azt kértük tőlük, hogy szabaduljon el a szenvedély, Cecília és Sándor végre legyenek egymáséi. A színészek olyan jól teljesítették a kérésünket, hogy már a forgatáson éreztük, ez túl sok lehet, talán a film el sem bírja, így kértünk egy szolidabb kivitelezést is, hogy tudjunk választani – árulta el a Kék róka rendezője, Pacskovszky József. Forrás: Megafilm 2. Kaszkadőrök nélkül forgatták le a jelenetet, amikor majdnem elüti az autó Cecíliát, avagy Zsigmond Emőkét. - A történet szerint Cecília át akar kelni az úton, figyelmetlen, nem veszi észre, hogy éppen jön egy autó. Szerencsére Sándor (Száraz Dénes) az utolsó pillanatban elrántja őt. A kaszkadőrök lepróbálták, de a színészek azt mondták, legalább nézzük meg, ők meg tudnák-e csinálni, legyen egy próbafelvétel. Dénes véletlenül egy mozdulattal később nyúlt Emőke után, amitől az autó vezetője frászt kapott. A jelenet annyira hitelesnek és veszélyesnek tűnt a kamerán keresztül, hogy úgy döntöttünk, nem ismételjük meg a kaszkadőrökkel, akik persze rém csalódottak voltak – mesélte a rendező. 3. „Operáción esett át” a tanganyikai termékenységi szobor hímtagja. - Cecília és a barátnője, akit Sodró Eliza játszik, részt vesznek egy árverésen, ahol igazából a barátnőnek próbálnak partnert találni, ám egy szerencsétlen mozdulatnak köszönhetően megveszik az egyik tételt, ami egy tanganyikai termékenységi szobor. Kétségkívül a film legviccesebb tárgyáról van szó, ami többször is felbukkan. Tökéletes volt a kellékes választása, egy aprócskának nem mondható gond volt csak a szoborral: a hímtagja nem úgy állt, ahogyan szükség lett volna rá, ám ezt egy vágás-ragasztással könnyedén megoldottuk! – mesélte nevetve Pacskovszky. 4. A Sztárek Andreát kísérő zongorista a való életben is zongorista, Cseke Gábornak hívják. 5. A filmben stábtagok is feltűnnek. Az árverésen Sodró Eliza karakterének a Kék róka egyik forgatókönyvírója, Somogyi György integet, kalauzként feltűnik egy mondat erejéig a gyártásvezető, Balázs Gábor, Sztárek Andrea mellett a rendező fia, Pacskovszky Áron, de láthatjuk a casting directort Rónay Dórát, és a Megafilm produkciós koordinátorát, Filip Fruzsinát is. 6. Száraz Dénesen kifogott a bakelitlemez. A színésznek meg kellett tanítani a mozdulatot, hogyan kell feltenni egy bakelitet úgy, mintha világ életében lemezeket hallgatott volna. 7. A repülő, amivel Cecília és Trill báró (Schmied Zoltán) utazik olyan könnyű, hogy két ember együttesen fel tudja emelni a hátulját. Ez egy működőképes épített repülő, a tulajdonosa átszelte vele Olaszországot is. 8. Zuhanyrózsa gondoskodott az esőről, emberek rugóztatták a korabeli autót. - Van egy olyan jelenet, amikor autóval megyünk Dénessel a klubjába. Elképesztő élmény volt leforgatni: egy hangárban vettük fel. A korabeli autót ketten rugóztatták, hogy úgy tűnjön, mintha menne, az ablaktörlőn damilt húztak át, hogy mozgatható legyen, a kocsi mellett lámpákat forgattak, imitálva a közvilágítást, az eső pedig zuhanyrózsából esett. Annyira csodálatos és izgalmas volt! – mesélte Zsigmond Emőke. 9. A csopaki villa tulajdonosa annyira élvezte a forgatást, hogy „nem akarta hazaengedni” a stábot. - Általában örülni szoktak az ingatlantulajdonosok annak, ha vége egy forgatásnak, mert ilyenkor rengeteg ember lepi el a helyszínt, nagy a nyüzsgés. Ő viszont annyira kedves volt, hogy megvendégelt bennünket. Már rég Pesten kellett volna lennünk, amikor még ott uzsonnáztunk. Ezúton is köszönjük a vendégszeretetét! – mondta a rendező. 10. A kék szín számos helyen, és öltözékben feltűnik. 11. Meseszerű hatást keltő trükkökkel alakították át a stock videókat. A Kék rókának több vizuális rétege van, szerepelnek benne archív felvételek a ‘30-as évek Budapestjéről – az autóknak, vonatbelsőknek, tereknek, ruháknak van egyfajta jó értelembe vett romantikája, de ugyanakkor már modernek. Beillesztettek stock videókat is, amiket CGI-jal alakítottak át a korszaknak megfelelően és olyan trükköket is alkalmaztak, amik a meseszerűséget erősítik.

