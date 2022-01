A Balatont Víg Mihály és Hunyadi Károly alapította, kezdetben a saját szerzeményeiket, valamint Vető János és Kozma György verseit zenésítették meg és adták elő diavetítésekkel egybekötve a BME Bercsényi Kollégiumában, valamint a Kassák Klubban. 1981-ben már a rangos brit New Musical Express zenei szaklap is megemlítette őket. A gitáron játszó és éneklő Víg Mihály később a rövid életű, mára legendássá vált Trabant zenekarnak is tagja lett, amely Xantus János 1984-ben bemutatott Eszkimó asszony fázik című filmjében szerepelt.