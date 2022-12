Utoljára szeptember közepén ölelte magához rajongásig szeretett kislányát Nikolics Ketti. Amikor a kicsi édesapja a szülés után nem sokkal elhagyta őket, a fiatal édesanya hazaköltözött szüleihez, ahol szerényen, de szépen éltek.

Ketti néhány hónap múlva megismerkedett Ádámmal. Éppen randevúzni mentek kettesben autóval, amikor súlyos balesetet szenvedtek Berhidánál. Fának csapódtak kocsijukkal, amely az ütközés erejétől kettészakadt. A 21 éves nőt mentőhelikopter szállította kórházba, csoda, hogy túlélte a balesetet. Ádám életéért órákig küzdöttek, de nem tudták megmenteni.

Forrás: Veol.hu

Ketti súlyos koponya- és agysérülést szenvedett, eltört a kulcscsontja, egy bordája, az egyik karja és az egyik lába. Hetekig élet-halál közt lebegett, kómába esett, semmi jóval nem biztatták szüleit az orvosok.

"A székesfehérvári kórházban magához tért, egyik nap ezzel a jó hírrel hívtak bennünket az orvosok" – mondta el a Bors kérdésére Nikolics László, Ketti édesapja. "Ahogy tudtunk, feleségemmel rohantunk is hozzá. A kórterembe léptünk, a lányom ránk nézett, látszott, hogy ismerősek vagyunk neki, de nem tudta, kik vagyunk. Emlékezetkiesése van, és az orvosok szerint mentálisan nem beszámítható, és lehet, hogy sosem lesz az" – sírta el magát az elkeseredett édesapa.

A szülők minden nap jártak lányukhoz, beszéltek hozzá, míg fel nem ébredt és át nem vitték a budakeszi Országos Rehabilitációs Intézetbe. Másfél éves unokájukat ekkor vitték be először az édesanyjához – derül ki a Bors cikkéből.

"Titokban abban bíztunk, hogy Szkárli látványa kizökkenti ebből az állapotból és újra a régi lesz minden"

– folytatta nagyot sóhajtva László.

"De nem ismerte meg, a kicsi meg meg is ijedt tőle. Ez az egész egy rémálom! Ráadásul anyagilag teljesen tönkrementünk a baleset óta, nem tudtam rendesen dolgozni, hogy minden nap be tudjak menni Kettikémhez. A feleségemet is elküldték, annyit hiányzott a kórházba járás miatt. Itt, Sárkeresztúron vannak jó emberek, amikor a házuk körül kell valamit csinálni, szólnak, kifizetik. De egyszerűen nem bírjuk már, de persze mindent megteszünk. Szeretnénk szép karácsonyt varázsolni az unokánknak, ne érezze annyira édesanyja hiányát, de lehet, hogy fenyőfára se telik.