a december mindig a legerősebb hónap a kereskedelemben. Idén is azzal számolnak, hogy az év utolsó hónapjában lesz a legnagyobb a forgalom volumene, és van esély arra is, hogy a megvásárolt árumennyiség meghaladja a tavaly decemberit. Várhatóan nemcsak az élelmiszerek, hanem az iparcikkek piacán is érezhető lesz a javulás, a kereskedők abban bíznak, hogy a családok készülnek az ajándékok vásárlására