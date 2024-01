Áron a tárgy mozgását elemezte a videón.

A mozgása véletlenszerű. Látszik, hogy imbolyog. Nem irányított jármű, csupán sodródik a széllel. Ezt nem ember alkotta

– írta le Áron.

Illusztráció: Shutterstock

Gábor már tíz éve is látta az ufót. „Tiszafüreden is volt ilyen, két órát volt az égen, és én is készítettem felvételt erről” – idézte fel a férfi, aki VHS-kazettán őrzi a felvételt.

A Betz-gömb különös története

A gömbufót 50 éve fedezték fel először, és neve is van: Betz-gömb. Mi ez? Nem lehet tudni! A nevét a családról kapta, akik 1974 tavaszán a birtokukon találtak rá az ufóra, miután tűz ütött ki náluk. A lángok Betzék birtokát porig égették. A család fölművelésből élt, így azt gyanították: szándékosan gyújtották fel a birtokukat. Kutatni kezdtek a földjükön erre bizonyítékokat keresve, ekkor találták meg a gömböt.

A Betz család a kertjében találta a furcsa gömböt

Forrás: Youtube

Senki sem tudta, hogyan került oda a gömb, ami magától mozgott, rezonált különféle hangokra. A NASA később felbontotta: a kosárlabda alakú gömbben további apró, gömb alakú képződmények voltak, máig nem tudni, milyen anyagból és milyen célra készült.

Sok a rejtély a Betz-gömb körül, és a videók, valamint a képek alapján az utóbbi időben Magyarországon is megjelenthetett. A szkeptikusok szerint csupán egy hőlégballont látnak a videón vagy drónt. Ön szerint?