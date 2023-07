A globális felmelegedés nyomán kialakuló áradások és hőhullámok miatt egy ázsiai gyilkos szúnyog faj ütötte fel a fejét Európa több országában. A szakértők attól tartanak, hogy a szúnyogok több olyan halálos betegséget is terjeszthetnek, mint a Dengue-láz, vagy a Nyugat-nílusi-láz - írja a The Sun nyomán a Ripost.

A szakemberek most arra kérik az embereket, hogy aki teheti, az érintett országokban hosszú ujjú ruhát viseljen, és ha lehet, légkondicionált helyen szálljon meg. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) elemzése szerint a halálos kórt terjesztő szúnyogok jelenleg 26 európai országban bukkantak fel, amiből 14 uniós tagállam. Aggodalomra ad okot, hogy az ázsiai tigrisszúnyog vagy napszúnyog, latin nevén Aedes albopictus már Magyarországon is megjelent. A gyilkos faj Európán kívül még Grúziában, Törökországban és Cipruson is jelen van.

A tigrisszúnyog többek között olyan kórokozók hordozója még, mint a sárga - más néven - csonttörő láz, az agyvelőgyulladás, a Chikungunya-láz, a Zika-vírus. Az ECDC szerint a gyilkos szúnyogfajtának a terjedése az utóbbi években gyorsult fel az öreg kontinensen.

A felmérés szerint 2022-ben 1133 emberben mutatták ki a nyugat-nílusi vírust, és 92-en haltak meg a betegségben, az esetek többsége Európában történt. A dengue-lázzal összefüggő megbetegedésben 71 ember fertőződött meg, ez összesen annyi volt, mint amennyi esetet regisztráltak 2010 és 2021 között.

A dengue-láz súlyos izom- és ízületi fájdalommal jár, 10 esetből legalább egynél súlyos láz is kialakulhat. A múlt hónapban egy 44 éves brit nő fertőződött meg súlyosan, a nő előzőleg Franciaországban nyaralt, amikor egy Nizzához közeli családi kirándulásán fertőződött meg a chikungunya-lázzal, ám később sikerült felépülnie.

A Chikungunya egy vírusfertőzés, amely leggyakrabban Afrikában, Ázsiában és Amerikában fordul elő. A chikungunya-láz a világ trópusi, szubtrópusi területein elterjedt fertőző betegség, amelyet a chikungunyavírus okoz. A betegség többnyire egy héten belül elmúlik, de esetenként az ízületi fájdalom hónapokon át megmaradhat.