Filmes estéhez alakultak át a táncosnők: mint a képeken is látszik, a Dancig with the Starsból ismert Stana Alexandra a Kill Bill című filmből lépett elő. „Szépek vagytok csajok... Jól festesz ebben a szettben Szandibaba! Bármit teszel a fejedre, tündér vagy” – írta egy követője, szúrta ki a képet az Origo.

A Kill Bill kétrészes amerikai akciófilm első része 2003-ban került a mozikba. Quentin Tarantino írta és rendezte, akinek ez a volt negyedik filmje. A film folytatását Kill Bill 2. címmel 2004-ben mutatták be, abban is Uma Thurman volt a főszereplő.