Pintér Timiről hallhattunk már a hazai mulatós világ élvonala kapcsán, a Csokonai Színház énekkarának névsorát olvasva, vagy háziasszonyként a legnépszerűbb magyar tévés zenei kívánságműsort nézve. A mindig csinos és immár két évtizede töretlenül népszerű debreceni előadóművészt a napokban karrierről és gyermekvállalásról kérdeztem, de megtudtam azt is, hogyan lavírozik a hétköznapokban a kettő között, illetve ki az, aki követendő példát mutat neki.

Anyáról fiúra

Azt gondolhatnánk, Timi a tipikus, a szavaival: nagyon nőies nő, ez viszont csak részben igaz. Sok férfimunkából vette és veszi ki a részét a mai napig, nyáron az udvart csákányozta, négykézláb a homokban túrva a gyökereket. Kevéssel szülés előtt, óriási pocakkal még kapált és szőlőt kötözött, összefér, sőt, harmóniában jár kéz a kézben nála a kalapács és a tűsarkú, a miniszoknya és a megfúrt robogó, de láthatták már ponyvás teherautó sofőrjeként is. – Anya és előadóművész – tömör összegzés mentén indulunk el a beszélgetésben. Több édesanya volt már a vendégem ebben a rovatban, de Timi az első, aki áradozás helyett egyenes őszinteséggel csak annyit mond: régen sokat tudott foglalkozni magával, viszont mióta kisfia megszületett, ez szinte a nullára redukálódott.

– Sok minden egyszerre érkezett az életembe, Tomikával igyekszem nagyon sokat foglalkozni, emellett költözés és házfelújítás is van folyamatban – sorolja hozzátéve, hogy

néha önmagát is figyelmezteti: jelez a vészcsengő, hogy kimarad az énidő. A kétéves kisfiúból, ahogy fogalmaz, karakán kis fickó neveltetik, az én időm most az ő ideje – jegyzi meg, igaz, ez távolról sem annyira pihentető, mint a szaunában vagy az étteremben eltöltött órák.

Sokáig nem gondolta, hogy egyszer gyereke lesz, mert azelőtt a karrier volt az első. A Zeneművészeti Főiskola elvégzése után 2002-ben már a Csokonai Színházban kezdett, első énektanárja volt a nemrég elhunyt Hegyes Gabriella, aki a komolyzene és az operettszínház felé szerette volna terelgetni, Timi mégis a könnyűzene mellett döntött. Amikor kiderült, hogy kisbabája lesz, száznyolcvan fokot fordult a gondolkodása. Abban reménykedik, hogy Tomika remélhetően örökli anyukája belevalóságát.

Régen is az volt, ma is fontos, hogy az ember céltudatos és határozott legyen. Életrevaló gyereket szeretnék, ezért nem kényeztetem el túlzottan, hogy legyen később úriember, figyelmes és egyenrangú társa élete választottjának.

A színpadon is otthonosan

Mindig nagyon várja a hétvégi fellépéseket, bár nincs annyi koncertje, mint a Covid előtti időszakban, a szezon előtt idén is kezdődtek a próbák a táncoslányaival. Ez nemcsak fizikailag, hanem a hangulatban is szükséges, mivel a rendszerint egyórás fellépések – legutóbb három is volt belőlük egy nap alatt – testileg és mentálisan is próbára teszik. – Az egyik koncerten beszippantottam egy bogarat éneklés közben, és mivel egy hosszabb mixet énekeltem, nem szerettem volna leállítani a zenét – a közönség még ebben a helyzetben is az első. Nagy nehezen végigénekeltem, aztán az egyik táncostól kértem egy pohár vizet, és egy poénnal elsütöttem a közönségnek, milyen baleset történt észrevétlenül az előző percekben – osztja meg a rutinosan kezelt esetet, és már fordítom is a Nők világa nyelvére:

Timi a nehézből is kihozza a legjobbat, majd leüti egy poénnal.

Forrás: Molnár Péter



Ő nem az az énekes, aki fellépés után leteszi a mikrofont és kocsiba ül, kedvenc koncerthelyszíne is van Hajdúszoboszlón, ahová hetven kilométeres körzetből is utaznak érte a rajongói. Itt mindig van idő a közös éneklésre és táncra, beszélgetésre, ami megerősíti abban, hogy az emberek nemcsak a zenéjét, hanem őt, magát is szeretik.

Felmenőiség

Az anyukám a legnagyobb szövetségesem

– vágja rá pillanatnyi megtorpanás nélkül, amikor a legértékesebb társas kapcsolatairól kérdezem. Mamóci – ahogy a lassan kétéves Tomika hívja – nagymamaként is ontja magából a szeretetet, akivel a közelmúltban egy fedél felé sodorta őket az élet, pontosabban az új, hajdúsámsoni otthon csinosítása. Mamóci 67 évesen is fiatalos, határozott nő, aki a mai napig tanít, de neki sem derogált soha, hogy férfias munkát végezzen. Timi 8 és 11 évvel idősebb a húgainál, így már gyerekként megtanult gyerekekre vigyázni. Apukáját, Pintér Gyulát sokan ismerték, a kisvasút egykori igazgatójának emlékére nemrég emléktáblát is avattak. Ezen az ünnepélyen érezte elhunyt édesapjának lelki jelenlétét, jóleső figyelmét, azt, hogy fentről vigyáz rá, és emléke is eleven maradt: a hasonlóságot napról napra véli felfedezni Tomika arcán, mozdulatain, jellemvonásaiban.

Jövőbe mutató iránytűvel

Timi ettől a tanévtől újra tanári kihívások elé néz. A színházi munka a kisfia miatt még nem illeszthető be az életükbe, szolfézst és hangképzést már főiskolás korában is tanított, most művészeti és általános iskolában is vállalt néhány osztályt. Nem a spiritualitás iránytűje szerint él, viszont nagyon is hisz a sorsszerűségben, visszatekintve is hálát érez például azért, hogy nagy pocakkal már nem mehetett énekelni, mert a világjárvány miatt lemondták a koncerteket. Vallja, hogy minden véletlennek tűnő apróság is okkal történik, és hogy mindennek célja van.

Hiszi, hogy tudatossággal, szerettei ölelésében minden rosszból van kiút, minden élethelyzetben születhet jó megoldás, és ami neki a legfontosabb: ő is segítő szövetséges lehet a családjában.

SzD