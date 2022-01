Ehhez az örömhöz még társul az az érzés is, hogy minden, amire az énekes és családja vágyott, mára valósággá vált. Gergő szinte gyermeki lelkesedéssel és őszinte boldogsággal mesélt arról, hogy mindig is nagy álmuk volt egy kertes ház, valamint az, hogy hegyen lakjanak, erdőközelben, és ez most teljesült. Új házuk ugyan még nincs teljesen készen, pár apróság hiányzik még a teljes felújítás befejezéséig, de már lakható, így Gergőék nem is vártak tovább a beköltözéssel.