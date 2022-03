Az is tény, hogy hulladékgazdálkodásban mindenképp sokat fejlődött a rendezvény. Szemét van és lesz is, ez egy fesztivál, nem a saját udvarunk, ahol tökéletes rendet tarthatunk fenn. A környezetvédelem, a jól szervezett, szelektív szemétgyűjtés és a anyagfelhasználás is fontos gondolat volt idén és számomra úgy tűnt, hogy ezt kiemelkedően jól sikerült is teljesíteni. Fejlődik a rendezvény és talán ettől válik ismét emberibbé, emberibb léptékkel adagolt rendezvénnyé. 2019-ben erre Jane Goodall is ráerősített, aki vélhetően sablon-szöveget mondott el, de mégis meghatóan adott elő bolygónk jövőjéről. Fontos pillanatok voltak ezek.

Fotó: Mudra László / Rockstar Photographers