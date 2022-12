A katari labdarúgó-világbajnokság az utolsó felvonásához érkezett, a hétvégén kiderül, hogy ki viheti haza a trófeát, és az ezüst-, illetve bronzérmeket. A hétközi elődöntők alkalmával Argentína 3–0-ra legyőzte a horvátokat, illetve Franciaország 2–0-ra verte Marokkót.

Nem ismétlődik meg tehát a négy évvel ezelőtti Franciaország–Horvátország finálé, és ezúttal sem nő a világbajnok nemzetek száma, hiszen Argentína és Franciaország is harmadik címéért szállhat harcba.

Az idei vb legnagyobb meglepetését Marokkó szolgáltatta: első afrikai együttesként jutott be a legjobb négyes mezőnybe. Egy nagyon erős tendencia viszont a 22. világbajnokságon sem változik: bármelyik csapat nyerjen is, továbbra is csak európai, vagy dél-amerikai győztese lesz a tornának.

Didier Deschamps gárdája azonban történelmi távlatú siker küszöbén áll, hiszen az első, 1930-as torna óta csak két alkalommal történt címvédés: az olaszok 1934 után 1938-ban, a brazilok pedig 1958-at követően 1962-ben tudtak duplázni.

A sorsdöntő összecsapások előtt a Loki legendás focistáját, Bernáth Csabát kérdeztük az eddigiekről és arról, mit vár az utolsó két meccsen. A hétszeres magyar bajnok a tornát megelőzően a Napló vb-magazinjában azt jósolta, hogy két válogatott is ott lesz az elődöntőkben, amelyikkel előzetesen nem számolnánk, illetve egy afrikai együttes menetelésére is számított. – Szerintem bejöttek a tippjeim, hiszen Marokkó egyértelmű meglepetés, de a horvátok is ebbe a kategóriába tartoznak, hiszen több olyan válogatott sem került be a négybe, amelyek sokkal esélyesebbek voltak náluk. A legnagyobb favoritként Brazíliával számoltam, ezért is bravúros számomra, hogy Modricék kiejtették őket – fogalmazott.

Bernáth Csaba | Forrás: Napló-archív

A DVSC közönségkedvence a szerb válogatottól várt többet a torna előtt, azonban déli szomszédaink mindössze egy pontot gyűjtve estek ki a csoportból. – Én arra számítottam, hogy akár a legjobb nyolc közé is bejuthatnak, de csalódás volt a játékuk.

A spanyol focit nagyon szeretem, de a Costa Rica elleni meccsükön kívül ők sem voltak meggyőzőek sajnos. Illetve a németeket is látjuk, hogy szenvednek a legutóbbi világversenyeiken, négy éve is kiestek a csoportból

– elevenítette fel.

Bernáth Csaba szerint az argentin és a francia válogatott kereteinek mélysége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a döntőig jutottak ezek a csapatok. – Ez az elődöntőben mutatkozott meg, amikor főleg a horvátokon már látszódtak a fáradtság jelei. Bízom benne, hogy a bronzmeccsre össze tudják szedni az erejüket, mert nekik szurkolok, hogy a harmadik helyet szerezzék meg. Nem lesz könnyű dolguk, hiszen Marokkónak remek a védelme, és kiváló játékosok alkotják a keretet.

Bízom benne, hogy egy nyílt sisakos, gólgazdag mérkőzést látunk majd, hiszen igazán vesztenivalója egyik gárdának sincsen

– jegyezte meg.

A döntő első félidejében óvatos játékra számít a Loki legendája, úgy véli, nem akar majd kockáztatni egyik gárda sem. – Talán a szünet után fognak inkább megindulni a felek, hogy megpróbálják megnyerni a meccset.

Én nagy Messi-rajongó vagyok, bízom benne, hogy egy világbajnoki címmel végérvényesen is Maradona nyomdokaiba léphet. A franciáké viszont összességében jobb csapat, meggyőzőbb teljesítményt nyújtottak eddig

– jegyezte meg. Hozzátette, ettől függetlenül Argentína győzelméért szurkol a fináléban.

A Horvátország–Marokkó bronzmeccs szombaton 16 órától, az Argentína–Franciaország világbajnoki döntő pedig vasárnap 16 órától kezdődik majd, az M4 Sport élőben közvetíti mind a két összecsapást.

Bakos Attila