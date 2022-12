Vasárnap véget ér a nagyjából egy hónapnyi futballőrület: a katari labdarúgó-világbajnokság döntőjében a legutóbbi mundialt megnyerő Franciaország a címvédésre hajt, a túloldalon Argentína sikere pedig azt jelentené, hogy 35 esztendős Lionel Messi egy vb-arannyal koronázná meg a végéhez közeledő válogatottbeli pályafutását. A mérkőzést az M4 Sport és m4sport.hu 16 órától élőben közvetíti.

A meglehetősen szokatlannak mondható matinéidőpontban, magyar idő szerint 16 órától sorra kerül fináléban két igazi nagyágyú csap össze, mind az argentinoknál, mind a franciáknál sorjáznak a sztárjátékosok, remek meccsre van tehát kilátás.

– Sokan azt mondják, inkább a franciák az esélyesek, de nálunk meg itt van minden idők legjobb futballistája – mondta Messire utalva az argentin válogatott kapusa, Emiliano Martinez. – Szeretjük ezeket a helyzeteket, amikor a riválisunkat tartják favoritnak, mert mi nem helyezzük magunkat senki fölé, de egyik ellenfelüknél sem gondoljuk, hogy gyengébbek lennénk – tette hozzá a hálóőr, aki Messi jelenléte mellett a stabil védekezésüket nevezte meg legfőbb erényükként, melynek segítségével elérhetik a hőn áhított céljukat, és magasba emelhetik a vb-trófeát.

Deschamps: Mindent megteszünk a győzelemért

A francia válogatott mestere, Didier Deschamps nagyon jól tudja, milyen győztesként kézbe fogni azt a bizonyos trófeát, hiszen játékosként még 1998-ban, edzőként pedig négy éve Oroszországban sikerült elnyernie a gallokkal.

– Tisztában vagyok vele, hogy szerte a világon, Argentínában főleg rengetegen, de biztosan még Franciaországban is jó néhányan szurkolnak azért, hogy Lionel Messi és az argentinok diadalmaskodjanak, de mindent megteszünk, hogy ezt megakadályozzuk és miénk legyen a győzelem – mondta Deschamps a BBC cikke szerint.

A Bolha óriás lesz? Messi először lehet világbajnok

A döntő a két szupersztár, Kylian Mbappé és Lionel Messi nagy csatájaként is felfogható. Mindkét támadó versenyben van még a torna legeredményesebb játékosának járó Aranycipőért, eddig egyaránt 5-5 találattal segítették csapatukat, ezzel holtversenyben vezetik is a góllövőlistát. Ugyanakkor mindkét csapatban van egy-egy négygólos játékos, az argentinoknál Julian Alvarez, a francia együttesben Olivier Giroud vette be négy alkalommal az ellenfelek kapuját.

Messi 2014-ben már vb-döntőhöz segítette hazája nemzeti csapatát, akkor azonban Götze góljával a németek nyertek, így a gaúchóknak be kellett érniük az ezüstéremmel. A hétszeres aranylabdás klasszis már akkor, Brazíliában is kulcsember volt, a mostani világbajnokságon viszont abszolút vezérként, kiemelkedő teljesítményt nyújtva húzza a gárda szekerét a világ teteje felé.

A szaúdiak ellen meglepetésre 2-1-re elbukott első meccsen büntetőből ő szerzett vezetést a dél-amerikai alakulatnak, aztán a második körben a mexikóiak ellen is betalált. A lengyelek elleni csoportzárón nem volt eredményes, de a csapat így hozta a 3 pontot és meglett a továbbjutás, raádásul csoportelsőként. A nyolcaddöntőben Ausztrália 2-1-es legyőzéséhez újfent góllal járult hozzá.

A nyolc között Argentína fordulatos meccsen, nagy küzdelemben győzte le Hollandiát, Messit ott is alaposan kivette a részét a sikerből. A rendes játékidőben értékesített egy büntetőt, aztán a tizenegyespárbajban is berúgta a magáét, és az elődöntőben is folytatta jó sorozatát. Horvátországot 3-0-ra verték Lionel Scaloni fiai a fináléba jutásért, Messi megint bevágott egy tizenegyest, majd gólpasszt is adott Alvareznek.

Scaloni: Nem csak Messiről és Mbappéről szól a meccs

Vitathatatlan tehát Messi és Mbappé fontossága, az argentinok szövetségi kapitánya azonban sietett leszögezni a szombati sajtótájékoztatóján, hogy hiba lenne a két labdarúgó párharcára leszűkíteni az összecsapást. – A meccset Argentína játssza Franciaország ellen, nem Messi Mbappé ellen, ez túlmutat a két játékoson. Megvannak az erősségeink, a fegyvereink, az összes futballista együtt dönti majd el a találkozó sorsát. Messi remekül játszik az egész tornán, és bízunk benne, hogy vasárnap is győzelemhez segít bennünket, de vannak rajta kívül más játékosok is, akik a mi oldalunkra billenthetik a mérleg nyelvét – mutatott rá Lionel Scaloni.

A tréner kiemelte, büszke tanítványaira, akik már eddig is mindent beleadtak, ugyanakkor reméli, hogy az aranyérmet is sikerül majd elnyerniük. Azt az aranyérmet, amit története során eddig kétszer nyert meg az argentin válogatott, 1978-ban hazai pályán, majd 1986-ban Mexikóban értek a csúcsra az élete legjobb formájában tündöklő Diego Maradona vezérletével.

Mbappé és a franciák óriási lendülettel száguldanak zsinórban második vb-aranyuk felé

A franciák szupersztárja, Kylian Mbappé zsinórban második világbajnoki címére hajt a csapatával, és bizony mindent meg is tesz azért, hogy ez az álom valósággá váljon. A Kékek meneteléséből oroszlánrészt vállalt a 23 éves támadó, aki az ausztrálok elleni első csoportmeccsen góllal nyitott, majd a dánok ellen a folytatásban kétszer köszönt be. A Tunézia elleni tét nélküli találkozón több más fontos játékos mellett őt is pihentette Deschamps, és bár kikaptak, így is gond nélkül bemasíroztak a nyolcaddöntőbe.

A 16 között aztán a kipihent Mbappé szépen le is csapott a lengyelekre, két alkalommal talált Wojciech Szczesny hálójába a 3-1-as francia sikert hozó meccsen. A negyeddöntőben az angolok megúszták Mbappé-találat nélkül, de ott volt Tchouaméni és Giroud, ne meg a szerencse is a gallok oldalára állt: emlékezhetünk, az angol Harry Kane a találkozó hajrájában tizenegyest hibázott, így Franciaország bejutott a legjobb négy közé.

Ott a vb meglepetéscsapata, Marokkó várt rájuk, Didier Deschamps legénysége azonban nekik sem kegyelmezett: 2-0-val küldték haza a történelmet író észak-afrikaiakat, s immáron készülhetnek a fináléra. Győzelmük esetén Franciaország is belépne a háromszoros világbajnokok táborába, hiszen korábban riválisukhoz hasonlóan kétszer tudtak diadalmaskodni: 1998-ban saját közönségük előtt, majd ahogy az már ebben a cikkben is többször szóba került, a legutóbbi vb-n, 2018-ban.

Betegségek, sérülések és egy kisebb botrány is hátráltatta a franciákat

A franciák felkészülését több tényező is nehezítette: ebből talán a kisebb súlyú a tornát megelőzően megsérült Karim Benzema ügye, aki bár hamar felépült sérüléséből, sajtóhírek szerint Deschamps mester hazaküldte, amit az aranylabdás támadót igencsak zokon vett, mivel úgy vélte, tudna segíteni a társainak a pályán. Nos, a teljes igazságot talán sosem tudjuk meg, ám Deschamps mindannyiszor igyekezett hárítani a Benzemára vonatkozó kérdéseket a sajtótájékoztatóin, s bár nem mondta ki név szerint, hogy nem fogja szerepeltetni a Real csatárát, így gyakorlatilag biztosra vehető, hogy nem látjuk a gyepen a 34 esztendős klasszist.

Jóval akutabb problémát okozott a gallok háza táján, hogy a napokban többen is kidőltek és edzéseket hagytak ki ilyen-olyan okok miatt a keretből. Adrien Rabiot, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Raphäel Varane és Ibrahima Konaté vírusos megbetegedéssel küzdött, Aurélian Tchouanméni térdbántalmak miatt kényszerült pihenőre, Théo Hernandeznek pedig a csípője fájt. A Marca helyszíni tudósítója szerint azonban szombaton már mindannyian együtt edzettek a kerettel, így kivétel nélkül számíthat rájuk a döntőben a szövetségi kapitány, az persze kérdéses, mennyire lesznek jó állapotban.

Érdekességek