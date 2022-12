Lionel Messi vb-trófeás posztja sosem látott rekordokat döntöget az instagramon, ahol már 48 milliónál is többen kedvelték a bejegyzését – írja az Origo. Messi ezzel rekordot döntött a sport témájú bejegyzések között, ugyanis soha ennyien nem kedvelték még sportoló bejegyzését, és mindne bizonnyal ez a szám még tovább fog nőni. Ha az újabb rekord nem lenne elég, akkor az is egy plusz adalék, hogy Messi éppen Cristiano Ronaldo rekordját döntötte meg. A portugál bejegyzését kedvelték eddig a legtöbben, igaz, abban a posztban is szerepelt Messi, ugyanis azt a képet szerették eddig majdnem 42 millióan, amin a két klasszis sakkozott.

HBN