A Marokkói Labdarúgó-szövetség panaszt nyújtott be a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek (FIFA) a katari vb szerdai, Franciaország elleni 2-0-ra elveszített elődöntő játékvezetőjének teljesítménye miatt – írta az Origo. A csütörtökön a 39. születésnapját ünneplő játékvezető, a mexikói César Arturo Ramos működésével nem voltak megelégedve az afrikaiak. Két tizenegyest is felrótt neki a szövetség: a 27. percben Theo Hernández és Szofian Bufal ütközött a francia tizenhatoson belül, ám büntető helyett Ramos kifelé ítélt szabadrúgást, ráadásul Bufal sárga lapot is kapott szabálytalanságért. Emellett a kényszerűségből becserélt Szelim Amallah is a földre került egyszer a büntetőterületen belül, ám ekkor a játékvezető sípja néma maradt.

HBN