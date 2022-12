Diego Maradona annak idején hevesen kritizálta Lionel Scaloni szövetségi kapitányi kinevezését, aki most úgy vezette világbajnoki győzelemre az argentin válogatottat, hogy korábban egyáltalán nem volt vezetőedző felnőtt csapatnál – írta meg az M4 Sport internetes oldala. Scalonit 2018 nyarán ideiglenes kapitánynak, két felkészülési meccs erejéig nevezték ki Jorge Sampaoli helyére, aki az oroszországi világbajnokságot követően távozott, miután csapatával a nyolcaddöntőben kiesett. A korábbi jobbhátvéd azt megelőzően a korosztályos válogatottat irányította és segédedző volt az A válogatott mellett.

Diego Maradona a kinevezéskor éles kritikát fogalmazott meg Scalonival szemben. „Még a forgalmat sem tudja irányítani, akkor hogyan adhatjuk oda neki a válogatottat? Mindannyian megőrültünk?” – fakadt ki a 2020 novemberében elhunyt legenda, aki 2008-tól 2010-ig volt Argentína szövetségi kapitánya, a 2010-es vb-n negyeddöntőig jutott a csapattal.

Scaloni aztán alaposan rácáfolt a kétkedőkre. Előbb a 2019-es Copa América végéig hosszabbították meg szerződését, itt harmadik lett az argentin csapattal, majd a katari világbajnokság végéig tolták ki megbízatását. Meghálálta a bizalmat, 2021-ben Argentína megnyerte a dél-amerikai kontinenstornát, most pedig a világbajnoki címet is megszerezte.

