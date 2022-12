Luis Enrique, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya a saját felelősségének tartja a Marokkó ellen elvesztett tizenegyespárbajt a katari labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében – írta az m4sport.hu.

„Ez az én felelősségem – fogalmazott az 52 esztendős szakember, aki a találkozó előtt elárulta: korábban azt kérte játékosaitól, hogy ezerszer is gyakorolják a büntetőrúgást a klubcsapataiknál. – Én jelöltem ki az első három rúgót, és most is ugyanígy döntenék. Az egyetlen dolog, amit megváltoztatnék, hogy kivenném Bonót az ellenfél kapujából és egy másik hálóőrrel helyettesíteném” – utalt Luis Enrique a három spanyol tizenegyesből kettőt hárító marokkói kapusra.

A spanyol válogatott negyedszer búcsúzott tizenegyesek után a világbajnokságtól, sorozatban pedig másodszor: négy éve ugyancsak a nyolcaddöntőben kapott ki a házigazda oroszoktól.