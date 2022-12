Ritkán jelent jót, ha egy világbajnoki döntő kapcsán a bírókról kell beszélnünk, a mostani történet azonban az üdítő kivételek kategóriájába tartozik – írja az M4 Sport. A katari vb zárómérkőzésén ugyanis Tomasz Listkiewicz Szymon Marciniak játékvezető egyik segítője, aki ezzel édesapja nyomdokaiba lépett. Michal Listkiewicz 32 évvel ezelőtt, az 1990-es fináléban működött közre ugyancsak partjelzőként, és az egyik résztvevő csapat akkor is Argentína volt.

Ezzel a Listkiewicz család az első, amelyből apa és fia is pályára lépett a bírói kvartett tagjaként egy világbajnoki döntőn. Francia részről a Thuram-família is történelmet írt, hiszen Marcus Thuramot már az első félidőben beállította a francia válogatottba Didier Deschamps szövetségi kapitány. A 25 éves Marcus édesapja a francia nemzeti csapat korábbi kiváló hátvédje, Lilian Thuram, aki az 1998-as és a 2006-os vb-fináléban is szerepelt, sőt, 1998-ban meg is nyerte a trófeát Deschamps oldalán.