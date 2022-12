Marokkó folytatta a csodaszámba illő menetelését a katari labdarúgó-világbajnokságon, a szombati negyeddöntőben ezúttal Portugália látta kárát az afrikaiak védelmi reteszének. Marokkó ellenfele a négy között a címvédő Franciaország lesz, amely fordulatos mérkőzésen búcsúztatta (2–1) Angliát. A szigetországiaknál Harry Kane egy értékesített és egy kihagyott tizenegyessel zárta a találkozót, utóbbit a 84. percben.

Cristiano Ronaldo minden bizonnyal az utolsó világbajnoki mérkőzését játszotta Marokkó ellen, a portugál világklasszist ezúttal is csereként nevezte Fernando Santos szövetségi kapitány, az 51. percben állt be, és lendületet adott csapatának. CR7 a lefújás után zokogva ment be az öltözőbe.

MSZ

Az elődöntők párosítása:

December 13, 20 óra

Argentína–Horvátország

December 14, 20 óra

Franciaország–Marokkó