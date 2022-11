Kedden megkezdődik a csoportkör harmadik fordulója a katari labdarúgó-világbajnokságon. A pontelőnnyel bíró Ecuadornak már a döntetlen is elég, hogy Szenegál előtt maradjon az A-csoportban a délután 16 órakor kezdődő meccsen. A dél-amerikaiak esélyeit csökkenti, hogy eddigi két meccsükön mindkétszer alulmaradtak a szenegáli csapattal szemben, az viszont mellettük szól, hogy legutóbbi 17 mérkőzésükből 6 győzelem és 10 döntetlen mellett csupán egyszer szenvedtek vereséget – írja az Origo.

Gustavo Alvaro, az ecuadoriak argentin szövetségi kapitánya a hollandokkal szemben elért döntetlen eufóriájában figyelmeztetett: Szenegál ellen még nagyobb csata vár rájuk, amelyben főszerepet kaphat fiatal csapata egyetlen rutinos, vb-tapasztalatokkal bíró játékosa, a gólerős Enner Valencia. A tornán már háromgólos Valencia azonban nincs százszázalékos állapotban, mert Katar ellen kisebb térdsérülést szenvedett. Alvaro kollégája, a szenegáli Aliou Cissé azt emelte ki, hogy játékosainak az eddigieknél is nagyobb koncentrációra lesz szükségük, mert győzelemmel akarnak a tizenhat közé kerülni.

Hollandia az eddig pont nélkül álló és a csoportkör után már biztosan búcsúzó házigazda katariakkal találkozik délután 16 órakor az A-csoportban, és a papírforma mellett az eddig nyújtott játék is az európai csapat győzelmét ígéri. A két válogatott még nem mérkőzött meg egymással, Hollandia viszont 24 éve és 26 meccse veretlen (20 győzelem és 6 döntetlen), amikor először találkozik egy nemzet csapatával. A négypontos Hollandiának a győzelem és a döntetlen is biztos továbbjutást jelent, de vereségnél sincs minden veszve, bár abban az esetben számolgatásra is kényszerülhet, amitől minden bizonnyal szívesen eltekintenének a narancsmezesek.

Anglia Wales csapatával játszik este 20 órától a B-csoportban. Az angol csapat a szebb és a csúnyább arcát is megmutatta már a vb-n, előbb ugyanis nagyszerű játékkal 6-2-re legyőzte az irániakat, majd visszafogott iramú, kevés helyzetet hozó meccsen játszott gól nélküli döntetlent az amerikaiakkal. Utóbbi teljesítményért a stadionban kifütyülték az együttest, a szigetországi lapok pedig kemény kritikával illették Gareth Southgate csapatát. Anglia csak akkor maradna le a nyolcaddöntőről, ha kedden legalább négy góllal kikapna a két meccsén eddig egy jónak minősíthető félidőt produkáló walesiektől, akik ráadásul 1984 óta nem tudtak győzni az angolok ellen. Wales eddig nem nyújtott meggyőző játékot, az Irántól elszenvedett vereség során kifejezetten halványan szerepelt, ám Gareth Bale-ék számára még nem úszott el a továbbjutás, egy Anglia elleni siker nyolcaddöntőt érhet, amennyiben a csoport másik mérkőzése döntetlennel zárul.

Az Irán-Egyesült Államok mérkőzés parázs rangadónak ígérkezik a B-csoportban este 20 órától. Mindkét gárda a győzelemért és a továbbjutásért lép pályára. – Azért akarsz harcolni, hogy továbbjuss, erről szól az egész – jelentette ki az amerikaiak edzője, Gregg Berhalter, akinek tanítványai két ponttal állnak a harmadik helyen a hárompontos irániak mögött. A várhatóan izgalmas találkozón mindkét együttes a győzelemért lép pályára, az amerikaiak csak három ponttal juthatnak tovább, míg riválisuknak szintén a siker jelentené a biztos nyolcaddöntőt, igaz, ha a másik mérkőzésen Anglia nem kap ki, akkor Iránnak az egy pont is elég a legjobb 16 közé jutáshoz.