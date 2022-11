Fellélegezhetnek az angolok, Harry Kane rendbe jött hétfői sérülése után, így pénteken ott lesz az Egyesült Államok elleni csoportmeccsen – erősítette meg Gareth Southgate szövetségi kapitány.

A Tottenham szupersztárja az Irán elleni, 6-2-re megnyert mérkőzés 76. percében sérült meg, a bokáját fájlalta, azzal be is fejeződött számára a játék. Elővigyázatosságból kórházba vitték, a kivizsgáláson azonban nem találtak súlyos sérülést, így kis pihenő után újra teljes értékű edzésen vett részt a csapattal – számolt be az Origo.

– Azt hiszem, jól van – mondta a tréning után Jordan Pickford, a válogatott kapusa. – Kisebb fájdalmai még lehetnek, de rendben van. Ott volt velünk az edzésen, ami jó hír. Harry fantasztikus játékos, aki példát mutat nekünk, ő a vezérünk – fogalmazott.