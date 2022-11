A katari labdarúgó-világbajnokság B csoportjának zárófordulójában Irán 1-0-s vereséget szenvedett az Egyesült Államok csapatától, ezzel búcsúzott a tornától, míg az amerikaiak Hollandia ellen folytathatják a nyolcaddöntőben – írta az Origo.

A találkozó elején az irániak (nagyon szűken és főleg a középpályán) védekeztek, míg a mezőnyfölényben játszó amerikaiak elsősorban hosszú indításokkal próbálkoztak megjátszani a két előrehúzódó szélsőhátvédet. Az első 30 percben az egyedüli veszélyt azonban csak Christian Pulisic fejese jelentette, amit könnyedén fogott a kapus, ezenkívül az USA hiába jutott el számtalanszor a támadóharmadig, az utolsó passzokba mindig hiba csúszott.

Az első igazán nagy helyzet is a Chelsea középpályásának nevéhez fűződött: 38. percben egy beadás után Sergino Dest fejelte vissza neki a labdát, ő pedig közvetlen közelről a hálóba rúgta a labdát és megszerezte a vezetést az amerikaiaknak. Apró szépséghiba volt számukra, hogy Pulisic összeütközött a visszatérő Alireza Bejranvanddal, így hosszasan kellett ápolni őt a gólja után. A félidő folytatásában is az USA játszott fölényben, ám csak egy lesgólig jutottak a korábban is nagy helyzetig jutó Timothy Weah jóvoltából, így egygólos amerikai előnnyel mehettek a szünetre a csapatok.

A második játékrészben már enyhült az amerikai nyomás, miközben a túloldalon Saman Goddosz révén az első veszélyes iráni lövést is láthattuk, ám nagyon nem kellett aggódnia az USA játékosainak. A találkozót számtalan szünet tarkította, sérülések miatt rengeteg ápolásra volt szükség mindkét oldalon, ami egyre inkább az Egyesült Államoknak kedvezett. A hajrához közeledve egy beadás után előbb Ali Karimi, majd Morteza Puraligandzsi előtt adódott komoly lehetőség, ám előbbinél Matt Turner hárított, utóbbi fejese pedig centikkel elkerülte a kaput. A hosszabbítás kilencedik percében Mehdi Taremi kapott jó labdát középen, ám Cameron Carter-Vickers lerántotta a tizenhatoson belül, így nem tudta jól ellőni azt – a játékvezető azonban nem ítélt tizenegyest, ezután pedig már nem volt újabb lehetőség.

Az 1-0-s győzelemmel csoportmásodikként továbbjutó amerikaiak a nyolcaddöntőben Hollandiával csapnak össze, míg az irániak búcsúztak a katari világbajnokságtól.

A tények:

Világbajnokság, Doha, al-Tumama Stadion. V.: Mateu Lahoz (spanyol)

Csoportkör, 3. forduló, B-csoport

Irán–Egyesült Államok 0–1 (0–1)

Irán: Bejranvand – Rezajan, Hosszeini, Puraligandzsi, Mohammadi (Karimi, 45+2.) – Ezatolahi – Nurollahi (Torabi, 72.), Hadzsszafi (Dzsalali, 72.) – Golizadeh (Anszarifard, 78.), Azmun (Goddosz, a félidőben), Taremi. Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz (portugál)

Egyesült Államok: Turner – Dest (S. Moore, 82.), Carter-Vickers, Ream, Robinson – Adams – McKennie (K. Acosta, 65.), Musah – Weah (Zimmermann, 82.), Sargent (H. Wright, 78.), Pulisic (Aaronson, a félidőben). Szövetségi kapitány: Gregg Berhalter

Gólszerző: Pulisic (38.)