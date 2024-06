Marco Rossi és csapata beírta magát a történelemkönyvbe

A szakember úgy véli, több összetevős a vártnál talán gyengébb magyar kezdés. Egyrészt láthatólag teher van a csapaton; másrészt a védők többet hibáznak a kelleténél; harmadrészt, de nem utolsósorban, azok a játékosok, akik eddig csúcsformában voltak, és jó összjátékkal, üres befutásokkal, labda nélküli mozgással, szinte egyérintős játékot játszva őrölték fel vagy győzték le az ellenfeleinket, most halványabban teljesítenek. – Ettől függetlenül az én szememben nem változott a magyar válogatott megítélése. Marco Rossi és a csapat már beírta magát a magyar futball történelemkönyvébe, bármi is történik a skótok ellen. A labdarúgásban bármi benne van, ha kevesebbet hibázunk, szerintem meglesz a győzelem, hogy aztán az mire lesz elég, a többi eredményen is múlik – nyilatkozta Köstner Vilmos.

A Skócia–Magyarország és a Svájc–Németország találkozó is vasárnap 21 órától kezdődik, a mieink meccsét az M4 Sport, a másikat az M4 Sport+ közvetíti.