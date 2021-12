Megfázás megelőzésére használjunk kakukkfüvet, útifüvet, bodzavirágot vagy mentaféléket, ez utóbbiak a víz párolgásának köszönhetően inhalációval is segítik immunrendszerünket. A kakukkfüves fürdő – mely köhögésre, váladékoldásra is kiváló – kisgyerekeknél is használható, akiknek még nem lehet teát adni. „3 evőkanálnyi kakukkfüvet tegyünk bele gézbe, és a fürdés végéig hagyjuk a vízben. Amikor kivesszük a kádból a gyerekeket, ha tehetjük, ne töröljük szárazra azonnal őket, mert a pórusokon keresztül még könnyen beszívódnak a hatóanyagok” – tér ki a részletekre Szabó György. Borsmentából vagy a gyulladásgátlóként és fertőtlenítőként is remekül használható kamillából szintén 3 evőkanálnyit tegyünk gézlapok közé vagy pici tasakba a fürdővizünkhöz. Megelőzéskor 4-5 naponta vehetünk gyógynövényes fürdőt, zsurlófürdőt 2 hetente alkalmazzunk.