A férfi posztja sok hozzászólást kapott a közösségi médiában. Többen is kritizálták a brit vasutat, azt kifogásolva, hogy sokszor koszosak a vagonok és a szolgáltatások is szegényesek. Az Independent kutatásaiból ráadásul az is kiderült, hogy ha valaki aznapra vesz vonatjegyet a London-Stockport szakaszra, akkor az oda és vissza út akár 350 fontba is kerülhet.