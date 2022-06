Az elmúlt években több mint 6000 egyszülős és nagycsalád nyaralhatott térítésmentesen a Mészáros Csoport támogatásával – adta hírül az Origo.

A világjárvány és az azt követő korlátozó intézkedések miatt tavaly három generáció, gyermekek, szülők és nagyszülők együtt vehettek részt a nyaraláson.

Noha a koronavírus járvány lecsengett, a következményeiként jelentkező negatív gazdasági hatások, mint a magas infláció, különösen nagy terhet ró az egyszülős és nagycsaládokra, amelyek nehezen tudják kigazdálkodni a nyaralás költségeit. Számukra teszi idén is lehetővé a kikapcsolódást a Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány. Az egyszülős és nagycsaládosok a zalakarosi Hunguest Hotel Freyaban és a Balatontourist füredi és révfülöpi kempingjeinek mobil- és üdülőházaiban pihenhetnek.

A július elsejétől szeptemberig tartó időszakban mintegy 3200 családos nyaralhat 5 éjszakás turnusokban, félpanziós ellátással. Az üdültetés 200 millió forintos költségét a Pro Fili Alapítvány állja.



A program sikeres lebonyolítása érdekében az alapítvány idén is együttműködési megállapodást kötött a Nagycsaládosok Országos Egyesületével (NOE) és az Egyszülős Központtal. A szálláshelyekre a két szervezet honlapján közzétett űrlap beküldésével lehet jelentkezni.

Mindkét közhasznú szervezet egy jelképes, 1000 forintos hozzájárulást kér családonként az üdültetésben résztvevőktől.

Az egyszülősök és nagycsaládosok számára biztosított nyaralási lehetőségről szólva Tóth Krisztina, a Mészáros Csoport kommunikációs igazgatója elmondta:

–Nagy öröm számunkra, hogy a kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére idén is biztosítani tudjuk a nyári kikapcsolódást azok számára, akiket különösen sújtanak a háború kedvezőtlen hatásai. Az eddigi évek tapasztalatai azt mutatják, óriási szükség van a nehéz helyzetben élő családok megsegítésére, amelyben évek óta élen járnak a magyar tulajdonú Mészáros Csoport cégei. A vállalatcsoport társadalmi felelősségvállalásának jegyében éves szinten milliárdos nagyságrendben támogatja a legrászorultabbakat. Emellett idén az ukrajnai háború rendkívüli helyzetet teremtett, amelyre gyorsan kellett reagálni, így – szintén a Hunguesttel együttműködésben – mintegy 12 ezer vendégéjszakát biztosítottunk a menekültek számára térítésmentesen.

–Szívet melengető, hogy az alapítványi támogatásokon túl idén mindkét nagy horderejű karitatív programot meg tudja valósítani a Mészáros Csoport

– fejtette ki Tóth Krisztina, aki egyben a Pro Filii Alapítvány bírálóbizottságának elnöke is.

Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke a jótékony felajánlás kapcsán kifejtette:

– Minden szülő számára a gyermekei az elsők, rájuk gondol akkor is, amikor jó dolgok várnak rájuk, s akkor is, amikor gond terheli életüket. A Pro Filii Alapítvány által felajánlott üdülés mindkét helyzetre nagyon szép és nagylelkű választ ad. Azt üzenik, hogy bármilyen gazdasági helyzet is vesz bennünket körül, bármennyire is aggódunk a szomszédban dúló háború miatt, a gyermekeink üdülése, a nagybetűs élmény idén is vár rájuk az alapítványnak köszönhetően.

– Nem engedjük el 2022-ben sem a jövő, azaz gyermekeink kezét, mert értük dobban a szívünk, s ismét számíthatunk az immár Bölcső-díjas alapítvány támogatására

– tette hozzá a NOE elnöke.

Nagy Anna, az Egyszülős Központ alapítója és vezetője a július 1-én induló üdülési program kapcsán úgy fogalmazott:

– Sok egyszülős család számára a nyaralás, a pihenés csak álom – ha nehéz anyagi helyzetbe kerül egy család, az üdülés az első dolog, ami kimarad a család életéből. Ezért is rendkívül fontos, hogy azok az egyedül nevelő szülők és egyszülős gyerekek is eljuthassanak nyaralni, akik ezt saját erőből sehogy sem tudnák megoldani. Több száz egyszülős családnak szereztek gyönyörű napokat az elmúlt két évben a Mészáros-csoport által támogatott nyaralások, sokan már az év eleje óta keresnek minket, hogy lesz-e erre idén is lehetőség. Nagyon örülünk, hogy azt válaszolhatjuk: „igen, idén is lesz nyaralás!

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)