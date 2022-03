AM: március ismét a barlangok hónapja

Budapest, 2022. március 1., kedd (MTI) - A "Barlangoljunk!" kampány célja hazánk különleges barlangjainak bemutatása, népszerűsítése, hiszen a nemzeti park igazgatóságok nem csupán a természet élő elemeinek megőrzéséért felelősek, hanem az élettelen természeti értékek megóvása is feladatkörükbe tartozik - mondta az Agrárminisztérium (AM) környezetügyért felelős államtitkára Budapesten, a Szemlő-hegyi-barlangban a szaktárca keddi tájékoztatása szerint.

Rácz András a "Barlangoljunk! - március a barlangok hónapja" nyitórendezvényén kiemelte: változnak az igények, az emberek ma már egyre többször keresik az aktív kikapcsolódás lehetőségeit. A barlangok világába kalauzoláshoz a nemzeti parki igazgatóságok kínálnak egyre több lehetőséget - fogalmazott a közlemény szerint.

Magyarországon a természeti környezet állapotának javítása mellett egyre nagyobb az igény a természetet bemutató infrastruktúrára, ezért azt folyamatosan meg kell újítani az érdeklődés fenntartásáért - világított rá az államtitkár a közleményben.

Az elmúlt 10 évben jelentősen növekedett hazánk ismert barlangjainak száma, illetve barlang járatainak hossza. Jelenleg mintegy 4200 darab barlang található az Országos Barlangnyilvántartásban, amelyek összes hossza közel 300 kilométer. Sikerüket, népszerűségüket bizonyítja, hogy a nemzeti park igazgatóságok regisztrált látogatóinak csaknem fele barlangi bemutatóhelyekre vált belépőt, vagy vesz részt ilyen szakvezetésen, programon. Külön öröm, hogy a "Barlangoljunk!" kampány 2014-es elindulása óta csaknem 30 százalékkal növekedett az idegenforgalmi hasznosítású barlangok látogatószáma, mely évi mintegy 1,6 millió főre tehető - sorolta az államtitkár a tárca tájékoztatása szerint.

Budapestet méltán nevezik a barlangok fővárosának: a világ egyetlen olyan fővárosa, amelynek házai és utcái alatt barlangok, sőt jelentős kiterjedésű, különleges képződményekkel díszített barlangrendszerek találhatók. Jelenleg 174 ismert barlang húzódik a főváros alatt, melyek járatrendszere összesen meghaladja az 58 kilométert - ismertette az államtitkár.

Rácz András említést tett arról, hogy a Szemlő-hegyi-barlangot - amely babakocsival, illetve kerekesszékkel is látogatható - szokták Budapest "föld alatti virágoskertjének" is nevezni. A falain látható ásványkiválások változatos formái a barlang kiépített szakaszán is megcsodálhatók - írják a közleményben.

Rácz András kiemelte, egész évben varázslatos föld alatti élményekben lehet részünk, ha Magyarország számos barlangjának egyikét választjuk kirándulási programnak. Kiválóan alkalmas helyszín a túrákhoz, családi kikapcsolódásokhoz, hiszen a barlangok hőmérséklete télen-nyáron szinte állandó, kellemes klímával várják a látogatókat - írják a közleményben.

Az államtitkár a közleményben hangsúlyozta, ennek jegyében pedig márciusban kedvezményekkel várják az érdeklődőket nemzeti parkok. Az Aggteleki Nemzeti Park, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Bükki Nemzeti Park, a Duna-Dráva Nemzeti Park és a Duna-Ipoly Nemzeti Park is több helyszínen és időpontban kínál lenyűgöző kirándulásokat egész márciusban a földfelszín alatt. Ebben az időszakban mind a kiépített, így kényelmesen bejárható, világító testekkel és korlátokkal ellátott barlangok, mind pedig a kiépítetlen, kalandturisztikai barlangok megismerésére különleges lehetőségeket biztosítanak - tájékoztatott az Agrárminisztérium.

Borítókép: illusztráció