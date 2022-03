Mit nevezünk rovarhotelnek?

A rovarhotel több „szolgáltatást” nyújt, mint a madáretető, hiszen nemcsak élelemmel látja el a látogatóinkat, hanem tartós, azaz áttelelő, vagy éppen átmeneti szállást nyújt a különféle rovaroknak. Nem kell attól tartanunk, hogy nemkívánatos rovarok, például a darazsak is beköltöznének: a standard rovarhotel az ő igényeinek nem felel meg.

Miért jó, ha magunk is hoteltulajdonosok vagyunk?

Azzal, hogy csökkentjük a rovarok természetes élőhelyeit, a létüket sodorjuk veszélybe. Ha nincsenek rovarok, nem lesz élelmiszer sem: ez ilyen egyszerű. Nem kell ahhoz hatalmas gazdaságot üzemeltetnünk, hogy átlássuk ennek a fontosságát. És ne feledjük, a rovarok így is, úgy is a közelünkben laknak, tehát ha ahhoz van kedvük, akkor beköltöznek a lakásunkba, házunkba. Kínáljunk nekik alternatívát az erkélyen vagy a kertben.

Milyet válasszunk?

Rovarhotelt az egycsillagostól egészen az ötcsillagos luxusszállásig lehet rendelni az interneten, de a lakberendezési- és barkácsáruházakban is találunk többféle méretben. Némelyek kazettás fadobozhoz hasonlóak, mások különféle építészeti stílusokban pompázó épületekre hajaznak. De nem kell feltétlenül készen vásárolni, magunk is elkészíthetjük a hotelt – egyéni igényekre szabva. Ha az erkélyünkön szállásolnánk el néhány rovart, akkor elég a kisebb építmény is, a kertben, ha van rá hely, telepíthetünk nagyobbat, ahol a rovartársadalom minden osztálya helyet talál. Olyan helyre tegyük a hotelt, ahol ritkábban tartózkodunk, például a kert végébe, így biztosan nem kell attól tartanunk, hogy megzavarják a kerti sütögetést.

Kiket lehet beköltöztetni?

A rovarhotel menedéket nyújthat a magányos méheknek, a katicabogaraknak, imádkozósáskáknak, pókoknak, szentjánosbogaraknak, szitakötőknek – hogy csak néhányat említsünk. A rovarhotelekbe annak kialakításától függően költöznek be a különböző fajú lakosok. Az alapvetően fából készült házba úgynevezett töltőanyagokat tesznek – illetve tehetünk mi is –, ezek például gyökerek, tégla, toboz, különféle kis ágak, kéregdarabok, dióhéj, szalma. A rovarok ezekben a természetes anyagokban jól érzik magukat, és minél többfélét használunk, annál többféle vendégünk lesz. Ha egyetlen fajra korlátoznánk a vendégszeretetünket, azt is megtehetjük, csak azt kell felmérnünk, hogy az adott fajnak mi imponál a legjobban és úgy kialakítani a hotelt, hogy az más fajok számára ne legyen elérhető.

Hogyan kell a rovarokat méltóképpen vendégül látni?

Először is illik kitenni vizet a lakóknak, másodszor nem szabad megzavarni a nyugalmukat. A rovarokat különösen zavarja a por, ezért jó, ha nagyobb növényeket telepítünk a hotel mellé, amelyek felfogják a szelet és vele együtt a port. Ez mindenkinek előnyös: a rovarok segítik a beporzást vagy a virágok kártevőit pusztítják. Kerüljük a vegyszereket, ami a lakók egészségét károsítja. Ha a szomszéd közelében van a hotel, ezt neki is említsük meg.

Borítókép: illusztráció