A kutatók tanulmányának legfontosabb megállapítása, hogy bizonyos visszavont hazugságokat meg kell bocsátani, mert a legsúlyosabb büntetés alkalmazása nem hatékony. Például vegyünk egy drogdílert, aki különböző mennyiségű hasist tárol a lakásán. Tegyük fel, hogy az adott országban a legálisan saját használatra tárolható mennyiség 10 gramm. Van olyan nap, amikor ennél több és van olyan, amikor ennél kevesebb van nála.

A rendőrség egy véletlenszerű napon házkutatást tart nála és előzetesen őrizetbe veszik. A díler tudja, hogy aznap hány gramm hasis volt a lakásában, de azt nem tudja, hogy a rendőrség ebből mennyit talált meg. Ebből az alaphelyzetből indul a kihallgatás.

Mi történik akkor, ha a rendőr kérdőre vonja a gyanúsítottat az otthon tárolt hasis mennyiségéről, és válasza alapján azonnal eldönti, hogy szerinte bűnös-e vagy ártatlan? Kiderül, hogy ez a kikérdezési mód nem hatékony, mert a tetten ért hazugságokat rögtön súlyosan meg kell büntetni. Ha azonban a kihallgatás folytatódik azzal, hogy a rendőr meggyőző erősségű bizonyítékot tár a gyanúsított elé − ha rendelkezik ilyennel −, akkor a hazug bűnösök visszavonják hazugságukat és vallanak.

Ekkor a rendőrnek nem érdemes súlyosan megbüntetnie a tetten ért, de visszavont hazugságok egy részét. Éppen ellenkezőleg, érdemes enyhébb büntetést alkalmaznia ezekért a beismerő vallomásokért cserébe. Ezzel elkerülheti a legsúlyosabb büntetés kiszabását, ami így valójában mindvégig csak egy fenyegető eszközként van jelen a kihallgatás során. Sőt, eszerint eljárva a kihallgató valóban csak a minimális számú hibát követi el, tehát a lehető legnagyobb valószínűséggel azonosítja a bűnöst.

A rendőrblöffnek ára van; a „jog a hallgatáshoz” elvével a kihallgató is jól járhat

A modell nehézségét a két oldalon jelenlévő aszimmetrikus információ adja, ami a valóságot hűen tükröző párbeszéd során fokozatosan és csak részlegesen oldódik fel. Máshogy alakul például a kihallgatás, ha a rendőr felnagyíthatja a bizonyítéka erősségét (blöffölhet). Ebben az esetben a bűnös nem fogja visszavonni a hazugságát, mert beárazza a blöff igazságtartalmát.

A modell alkalmas különböző variációk vizsgálatára is: például a két kutató azt is megnézte, hogy a különböző országok joggyakorlata hogyan befolyásolja a kihallgatás kimenetelét. Érdekesség például, hogy eredményeik szerint az Egyesült Államok joggyakorlatában alkalmazott jog a hallgatáshoz elve végeredményben a kihallgatónak is kedvezhet.