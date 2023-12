Arra is felhívják a figyelmet, hogy a gyerekekkel és tinédzserekkel kapcsolatba kerülő harmadik felek, például nyári táborok, szövetségek és sportegyesületek gyakran használják fel rutinszerűen gyerekek képeit online marketingjükben és közösségi média oldalaikon. Sokan ehhez egyáltalán nem kérnek engedélyt, különösen, ha a gyerekek nyilvános helyen tartózkodnak, például iskolában vagy sporteseményen.

Valószínűleg alacsony annak a kockázata, hogy egy gyermek képét lelopják az iskola oldaláról, és éppen gyermekek szexuális zaklatását bemutató anyagok készítésére használják fel, de ennek esélye már nem nulla. Minél több kép van online, annál többet manipulálhatnak, mivel a mesterséges intelligencia képgeneráló adathalmazokat sok kép bevitelével „tréningelik”, magyarázzák MI-szakértők.

Egyszerűbb, ha a szülők kizárják annak lehetőségét, hogy gyermekük képe rossz kezekbe kerülhessen, s visszautasítják, mikor harmadik felek – például táborozás, sport, tanórán kívüli tevékenységek esetén – engedélyt kérnek a képek marketing vagy egyéb célú fotózására és közzétételére.

Ha a szülő olyan képet talál gyermekéről az Instagramon, amelyet beleegyezése nélkül tettek közzé, akkor eltávolítási kérelmet nyújthat be. Ugyanez az eljárás a Facebookon is. Az X (Twitter) nem engedi, hogy felhasználói beleegyezés nélkül tegyenek közzé képeket magánszemélyekről, és a szülők jelenthetik ezeket a bűncselekményeket. A TikTokon is fel lehet lépni a gyermekeket érintő adatvédelmi sérelmek miatt.