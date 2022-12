Többször is „életre kelt” a kiállítás: a dízelpápaként emlegetett dr. Anisits Ferenc autómérnök személyesen mesélt a diákoknak életútjáról és Farkas Bertalan is elkísérte a látogatókat az űrszekcióba, ahol személyes élményeivel egészítette ki a látványos dómvetítésben róla szóló kisfilmet. Emellett Áder János volt köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita személyesen vezette végig az Áder János által alapított, különleges ösztöndíjprogramba bekerült nehéz sorsú gyermekeket a kiállításon, ahol számos korszakalkotó magyar innovátortól inspirálódhattak.

Álmok Álmodói 20 elnevezésű szórakoztató tudománytörténeti kiállítás

Forrás: Millenáris

Humoristától a fizikusig

Február óta többször összefuthattunk a kiállításon a Debreceni Egyetem tudósaival, akik a tárlaton (is) zajló űrpaprika-kutatást kísérték figyelemmel és rendszeresen szüretelték a zöldséget. Járt itt a Mobilitás csomópont egyik különleges kiállítási tárgyának, a kis Standard Superiornak a tulajdonosa is, az ismert holland újságíró-autógyűjtő Paul Schilperoord, illetve Janklovics Péter humorista, Jocó bácsi, a népszerű tanár és a fizikus-influenszer Tapasztó Orsi is végignézte a tárlatot – utóbbi posztjában azt emelte ki a kiállítás legnagyobb erényeként, hogy a laikusok számára érthetővé és megtapasztalhatóvá teszi a tudomány eredményeit.