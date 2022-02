Tíz év után tavaly májusban feloszlott az Intim Torna Illegál. A rajongókat sokkolta a hír, így bizonyára nagy örömöt fog jelenteni számukra, hogy a debreceni születésű frontember, Dorogi Péter folytatja a zenélést, és az idei évtől DOROGI néven lép színpadra.

– Nem volt kérdés, hogy merre megyek tovább az Intim Torna Illegál után. Folytatom azt, amit eddig is csináltam, amit szeretek és amihez talán a legjobban értek: zenélek. Nem biztos, hogy szögegyenes az út, de egy hasonló szituációt egyszer már megéltem, amikor a srácokkal kiléptünk a Kistehénből Tánczzenekarból, majd megszületett az Intim Torna Illegál. Akkor nagyon bejött a dolog, jól tettük, hogy léptünk. Jó hír, hogy amennyi nehézséggel jár egy ilyen váltás, annyi új lehetőséget is hoz magával. Rengeteg fiókban maradt zenei ötleteimet meg tudom most valósítani, és az újrakezdésnek köszönhetőn olyan kiváló zenészekkel állhatok színpadra, akikkel eddig nem volt lehetőségem – nyilatkozta a többszörös platina- és aranylemezes énekes húsz éve ismert a magyar zenei életben.

Az új felállásban Dorogi Péter mellett gitáron az Intim Torna Illegál-koncertekről ismert Geschitz János, dobon Dajka Tamás és basszusgitáron Horváth László játszik. Billentyűsként a zenei szakma elismert alakja, a Mindenki című Oscar-díjas film zeneszerzője, Balázs Ádám csatlakozik a stábhoz, aki korábban a frontemberrel közösen írt dalokat.

Erdély havas csúcsai között forog majd a kamera

A napokban jelent meg az első DOROGI-dal Néhány fényes gomb címmel. Az új szám hangzásában és mondanivalójában is illeszkedik a szerző korábbi dalaihoz. – Az új szerzemény célja, hogy segítsen túllendülni az elmúlt időszakban sokakat érintő nehézségeken és krízishelyzeteken. Az elmúlt két évben itt volt velünk a pandémia, amelynek következtében rengeteg veszteség ért mindenkit. Jó lenne már látni a fényt az alagút végén, kijönni ebből az egyhangú, bizonytalan állapotból. Ezt a reményt próbáltam megzenésíteni, mintegy elűzni vele a rosszat. Aztán az, hogy kinek mit ad, vagy mit jelent ez a dal, már más kérdés – mondta Dorogi Péter.

Hamarosan a klipforgatásba is belevágnak, méghozzá különleges helyszínen: Erdélyben, a Madarasi Hargita hófödte hegycsúcsai között. – Szimbolikus ez, hiszen a legelső számom, a Hipnotizőr király, az erdélyi fiatalság himnuszává vált. Ezért gondoltam, hogy a saját formációm első klipjét mindenképpen ott fogom elkészíteni – tette hozzá a frontember.

Fotó: DOROGI-archív

A régi slágerekre is tombolhatunk

A tavaly szeptemberi dupla telt házas búcsúkoncert után Dorogi Péter – immár az új felállással – február 25-én az A38 Hajón tér vissza a színpadra. Mint mondja, már nagyon hiányzik számára a közönség. – A legnagyobb Intim Torna-slágerek mellett hallható lesz jó néhány olyan dal, amit korábban alig játszottunk élőben, mint például a Hold, az Ördögöd van Angyalom vagy a Csillagtengeren című számok – árulta el Dorogi Péter. Jó hír, hogy a kétórás koncertről az M2 Petőfi TV felvételt készít, amit két epizódban fognak műsorra tűzni.