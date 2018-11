Vágóhíd utcai aszfaltozás: reagált a Magyar Közút

A képviselő-testület októberi ülésén Varga Zoltán (DK) kifogásolta a Vágóhíd utcán elvégzett aszfaltozás minőségét. Az ügyben megkérdeztük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, mely az alábbi választ küldte.

A szabályoknak megfelelő

A cég saját forrásból cserélte az úton a kopóréteget teljes felületen. A keretből a legrosszabb minőségű szakaszt újították fel. A meglévő kopóréteget 5 centiméter mélyen marták vissza, és 5 centiméteres homogén aszfaltréteget építettek be. Hat buszöblöt újítottak fel, s több víznyelőt és csatornafedlapot is cseréltek. A közműszerelvényeket szintbe állították.

A munkákat júliusban fejezték be, és 1157 tonna aszfaltot építettek be. Az útépítési laboratóriumi vizsgálatok szerint is az érvényes útügyi szabványoknak megfelelően készült el az útszakasz.

Az úttal kapcsolatban a társasághoz nem érkezett megkeresés.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA