Újabb balhé Nádudvaron? – Egy iskolást fojtogathattak diáktársai

A két támadóval már korábban is gondok voltak, egyiküket a tanulószobából is kicsapták, a másikuk pedig be sem járt, a gyermekjóléti szolgálat pedig tudott a gyerekek kezelhetetlenségéről, ám nem tettek semmit – idézi a Blikk a neve elhallgatását kérő informátort, aki szerint az ügy az iskolában kezdődött.

A bántalmazott gyerek és az egyik osztálytársa még ott került összetűzésbe az alig 11 éves fiúval, aki azzal fenyegetőzött, hogy a megtámadott gyerek húgát megveri. Végül ez vezetett ahhoz, hogy az iskola kapuin kívül verekedés lett a veszekedés vége.

A verekedésnek két járókelő vetett végett, ám a fojtogatás nyomai azóta is jól látszanak a megvert fiú nyakán.

A Blikk információi szerint a gyerekek szülei az igazgatói irodában beszélték meg a konfliktust, az ügy nem került a rendőrség elé. A megvert fiúnak iskolapszichológus segít az eset feldolgozásában.

